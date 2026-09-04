La otra cara de la inteligencia: una crítica a la noción moderna del intelecto

En "La otra cara de la inteligencia", el autor se adentra en un análisis profundo sobre la evolución de la noción de inteligencia, apoyándose en la historia de la ciencia, la política y la cultura popular. Este ensayo revela las historias de individuos y proyectos que han dado forma a la idea moderna de la inteligencia, desde la creación de **Mensa**, la asociación internacional de superdotados, hasta un sacerdote que estableció una aldea para niños con altas capacidades en las montañas de **Sicilia**.

El libro también aborda un ambicioso plan en **Venezuela** que buscaba incrementar la inteligencia media del pueblo mediante la enseñanza de técnicas de pensamiento lateral. Estas narrativas no solo son relatos históricos, sino que también desnudan el lado oscuro de la inteligencia, una noción que ha alimentado la contrarrevolución moderna contra la igualdad.

El autor, con un enfoque crítico, invita a reflexionar sobre cómo la inteligencia ha sido utilizada como un instrumento de poder y exclusión, en lugar de ser un camino hacia la igualdad y el progreso social. En un momento en que el debate sobre la inteligencia y su medición es más relevante que nunca, este libro se convierte en una lectura esencial para comprender las implicancias de esta noción en la sociedad contemporánea.

La obra se sitúa en el género del ensayo, y es publicada por **TENDENCIAS (Urano)** en 2026. Con un enfoque provocador y accesible, el autor logra conectar con el lector, desafiando las ideas preconcebidas sobre la inteligencia y su papel en la sociedad. En un mundo donde la meritocracia y la desigualdad son temas candentes, "La otra cara de la inteligencia" ofrece una perspectiva crítica que invita a cuestionar lo que entendemos por ser inteligente.

Este libro no solo es una invitación a la reflexión, sino también un llamado a repensar cómo valoramos y medimos la inteligencia en nuestras vidas y en nuestras sociedades. La obra se convierte así en un recurso valioso para educadores, psicólogos y cualquier persona interesada en el impacto de la inteligencia en la cultura y la política.

Ficha del libro: