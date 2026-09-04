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Detienen a 52 singapurenses en China por supuesta estafa piramidal

Las autoridades chinas arrestaron a 52 ciudadanos de Singapur en Guangxi, en una operación contra estafas piramidales. El gobierno de Singapur está en contacto con las autoridades chinas para brindar asistencia consular.

04/09/2026 | 07:12Redacción Cadena 3

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Singapur dice que 52 ciudadanos fueron detenidos en China por presunta estafa piramidal

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KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — En una operación contra presuntas estafas piramidales, China ha detenido a 52 ciudadanos de Singapur en la región de Guangxi, según informó el viernes el Ministerio de Exteriores de la ciudad-Estado.

La viceministra de Exteriores, Sim Ann, destacó que el gobierno de Singapur está en contacto con las autoridades chinas para obtener más información sobre la situación. Además, se indicó que el personal de la embajada singapurense en Beijing ha visitado a los detenidos y les está proporcionando asistencia consular.

Las autoridades chinas continúan investigando el caso, aunque no se han revelado detalles sobre la fecha de las detenciones, las identidades de los involucrados ni el monto de dinero que se encuentra en cuestión.

En una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, afirmó que China está llevando a cabo investigaciones y tramitando los casos penales que involucran a ciudadanos extranjeros de acuerdo con la ley.

Sim Ann enfatizó que el gobierno de Singapur no interfiere en los procesos judiciales de otros países, pero subrayó que "a nuestros ciudadanos se les debe garantizar el debido proceso", según se detalla en una transcripción de sus declaraciones publicada en el sitio web del ministerio.

La viceministra instó a los ciudadanos de Singapur a ser cautelosos al considerar oportunidades de negocios o inversiones, especialmente aquellas que requieran reclutar a otras personas, realizar pagos anticipados significativos o que prometan rendimientos inusuales.

Las estafas piramidales suelen requerir que los participantes realicen pagos para ingresar y recluten a otros, con los retornos financieros dependiendo en gran medida de la incorporación de nuevos miembros y sus aportes monetarios.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Detención de 52 ciudadanos de Singapur en China por presuntas estafas piramidales.

¿Quiénes están involucrados?
Los detenidos son ciudadanos de Singapur y las autoridades chinas.

¿Cuándo sucedió?
Las detenciones fueron informadas el 4 de septiembre de 2026.

¿Dónde se realizó la detención?
En la región de Guangxi, China.

¿Por qué se produjo la detención?
Por presuntas actividades relacionadas con estafas piramidales.

[Fuente: AP]

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