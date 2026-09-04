Israel libera a cuatro prisioneros libaneses en acuerdo por judíos desaparecidos en Líbano

TIRO, Líbano — Cuatro prisioneros libaneses que estaban detenidos en Israel fueron liberados y entregados a las autoridades libanesas el viernes, en un acuerdo facilitado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta acción se produce a cambio de que Beirut se comprometa a investigar el paradero de los cuerpos de ciudadanos libaneses de origen judío desaparecidos durante la guerra civil en el país, que tuvo lugar hace varias décadas.

Se estima que decenas de libaneses siguen en manos de las autoridades israelíes, incluyendo tanto civiles como miembros del grupo político y paramilitar Hezbollah, quienes fueron capturados durante enfrentamientos en el sur de Líbano. Hasta ahora, cinco prisioneros han sido liberados en el marco de este acuerdo, todos ellos civiles.

El primer prisionero libanés, identificado como Malek Ghazi, fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja y posteriormente al ejército libanés el jueves. El CICR confirmó que los otros prisioneros fueron entregados el viernes.

Periodistas de The Associated Press que se encontraban en un puesto de control al sur de la ciudad de Tire presenciaron la llegada de un convoy de vehículos del CICR que se dirigía hacia el paso fronterizo de Naqoura. Posteriormente, el convoy regresó y se dirigió a un cuartel del ejército libanés en Tiro.

En el puesto de control, Mahmoud Ayash, hermano de Hussein Ayash, un prisionero del pueblo de Harouf, compartió que su hermano había estado detenido durante aproximadamente tres meses. Hussein se comunicó desde el paso fronterizo para informar que había sido liberado y se encontraba con la Cruz Roja. "Espero que todos nuestros prisioneros en cárceles israelíes sean liberados y que todos los ciudadanos libaneses sean puestos en libertad", manifestó Ayash.

El CICR ha solicitado acceso a los prisioneros restantes, destacando que no puede visitar a los detenidos en Israel desde octubre de 2023. En un comunicado, el grupo expresó: "Muchas familias en Líbano todavía esperan respuestas sobre el destino de sus seres queridos, que podrían estar detenidos, fallecidos o en paradero desconocido".

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que el país había accedido a liberar a cinco civiles libaneses detenidos por fuerzas israelíes en el sur de Líbano, tras el compromiso de Beirut de colaborar en la búsqueda de los cuerpos de líderes judíos libaneses que fueron "secuestrados y asesinados por organizaciones terroristas" en la década de 1980, durante la guerra civil en el país.

Según funcionarios, estas liberaciones fueron el resultado de la mediación de Estados Unidos y las negociaciones en curso entre Israel y Líbano. El presidente libanés, Joseph Aoun, agradeció a "Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Donald Trump" en un comunicado el viernes.

Aún quedan asuntos espinosos por resolver entre ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas. Las inusuales negociaciones directas se iniciaron tras el estallido de la última guerra entre Israel y Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán, el 2 de marzo. Hezbollah lanzó misiles al otro lado de la frontera dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán.

Ambos países firmaron en junio un acuerdo marco mediado por Washington, que estipula que las fuerzas israelíes deben retirarse del territorio que ocupan en Líbano a cambio del desarme de Hezbollah. Sin embargo, en la práctica, se ha avanzado poco en la implementación del pacto, ya que Hezbollah ha manifestado que no entregará sus armas en ninguna zona al norte del río Litani. Por su parte, funcionarios israelíes han afirmado que no se retirarán a menos que la milicia deponga sus armas en todo el país.

Se espera que se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones en Roma más adelante este mes.