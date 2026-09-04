La hora de los monstruos: una investigación que revela la oscuridad de la sociedad actual

En Ciudad Real, la desaparición de dos adolescentes, Mario y Bruno, ha conmocionado a la comunidad. A medida que el caso se convierte en un espectáculo mediático, un periodista llamado Javier Redondo se obsesiona con descubrir la verdad detrás de este suceso. La novela La hora de los monstruos, escrita por un autor contemporáneo, se adentra en el género de la novela negra, fusionando elementos de intriga y terror.

La historia se desarrolla en un contexto donde la información se convierte en un arma de doble filo. El programa de televisión que revela detalles que ni la policía conoce transforma el caso en un circo mediático, donde la búsqueda de la verdad se entrelaza con la manipulación y el sensacionalismo. Javier, consumido por su deseo de destapar la realidad, se ve arrastrado a una peligrosa trama que lo enfrenta a los monstruos más aterradores: aquellos que operan en la oscuridad de la sociedad.

A medida que avanza la investigación, Javier descubre las atrocidades que pueden cometer los seres humanos y se enfrenta a un dilema moral que pone en riesgo su propia vida. La novela no solo es un thriller trepidante, sino también una reflexión sobre la corrupción y la depravación que pueden surgir en la búsqueda de la verdad. Cada pista que sigue lo acerca más al peligro, y cada sospechoso parece tener conexiones con el poder.

La hora de los monstruos es una obra que invita a la reflexión sobre la naturaleza humana y la oscuridad que puede habitar en la sociedad. En un momento en que la verdad a menudo se distorsiona, esta novela se convierte en un espejo que refleja las inquietudes contemporáneas. La obra, publicada por EDICIONES B en 2026, se presenta como una lectura imprescindible para quienes buscan adentrarse en los recovecos más oscuros de la condición humana.

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