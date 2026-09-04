FOTO: Vance dice que la lucha contra Irán no es una "guerra" mientras Trump lidia con conflicto impopular

WASHINGTON — El vicepresidente JD Vance rechazó el uso del término "guerra" para describir la situación actual entre Estados Unidos e Irán, que se prolonga por seis meses. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Vance evitó especular sobre si el conflicto concluiría antes de las elecciones legislativas de noviembre, donde los republicanos buscan mantener su escasa mayoría en el Congreso.

"No lo llamaría guerra", afirmó Vance al ser interrogado sobre la posibilidad de que los combates terminen antes de que los votantes acudan a las urnas el 3 de noviembre. "En este momento, no hay enfrentamientos activos".

Su declaración se produjo en medio de un aumento de la tensión, ya que Irán lanzó ataques contra Kuwait, un aliado de Estados Unidos, como represalia a los ataques estadounidenses que tuvieron lugar a inicios de la semana.

El vicepresidente argumentó que Estados Unidos tenía la "responsabilidad" de llevar a cabo las acciones de esta semana debido a los continuos ataques de Teherán a buques en el estratégico estrecho de Ormuz.

La declaración de Vance refleja las dificultades que enfrenta Donald Trump y su administración para convencer a los votantes de que mantengan a los republicanos en el poder, a pesar de la creciente impopularidad del conflicto. Inicialmente, la Casa Blanca había señalado que el conflicto sería breve, sin embargo, ha resultado en un aumento de los precios de los combustibles y una inflación que afecta a los consumidores.

Vance también expresó que no deseaba establecer "plazos artificiales" para el conflicto.

"Pero cuando usted pregunta '¿Cuándo terminará esto?', me está haciendo una pregunta similar a '¿Cuándo dejarán los iraníes de disparar contra los barcos?"", agregó. "La realidad es que no sé la respuesta a esa pregunta. Tendría que preguntárselo a los iraníes".

La Casa Blanca ha enfrentado un intenso escrutinio tras reclasificar a cuatro soldados caídos y a decenas de heridos en su Sistema de Análisis de Bajas de Defensa, que es considerado la fuente definitiva sobre las cifras de muertos y heridos en el conflicto. Los fallecidos y heridos en combates luego del colapso de un breve alto el fuego fueron clasificados bajo una nueva categoría llamada "Operaciones en el extranjero".

El Brent, el crudo de referencia, continuaba por encima de los 95 dólares por barril, mientras que el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra, según datos de firmas independientes que monitorean el tráfico marítimo.

A pesar de las afirmaciones de la Casa Blanca sobre el aumento del flujo de petróleo, el tráfico de buques a través del estrecho ha caído a un promedio de cinco millones de barriles diarios, comparado con los 20 millones de barriles que transitaban antes del conflicto.

Durante el conflicto, Trump ha intentado calmar los mercados volátiles, informando sobre avances en las negociaciones o retirando amenazas de acciones militares en momentos de tensión. Sin embargo, la Casa Blanca sigue intentando influir en los mercados petroleros con declaraciones que refuerzan la idea de que el flujo de petróleo ha aumentado considerablemente.

Los analistas sugieren que Trump se encuentra en un compás de espera a medida que se acercan las elecciones de medio término, evitando tanto el retorno a un bombardeo total contra Irán como hacer concesiones a Teherán sobre el control del estrecho de Ormuz. La situación continúa siendo delicada mientras se espera una resolución al conflicto.