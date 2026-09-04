El Gobierno de Bolivia interviene la cadena de combustibles para frenar desvíos y escasez

Buenos Aires, 4 septiembre (NA) -- El Gobierno de Bolivia ha tomado la decisión de intervenir la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), solo un día después de haber hecho lo mismo con la estatal petrolera YPFB. Esta medida tiene como objetivo central el control de toda la cadena logística de combustibles, en un contexto de escasez de diésel que ha provocado largas filas de camiones en las estaciones de servicio.

Los ministros de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, junto con el viceministro de Transparencia, Yamil García, lideraron la intervención, que contempla la revisión de la estructura y del personal de la ANH.

"Tenemos como objetivo principal que el abastecimiento a la población se dé, y se tiene que dar", afirmó Blanco durante una conferencia de prensa. La intervención se llevó a cabo en las oficinas centrales de La Paz bajo el Decreto Supremo 5699, que establece una medida extraordinaria y temporal de hasta 180 días para revisar los mecanismos de regulación, supervisión, control y fiscalización del sector.

La normativa también permite adoptar medidas correctivas, realizar auditorías e identificar posibles responsabilidades administrativas, técnicas y operativas. Esta acción completa un cerco gubernamental sobre el recorrido del combustible.

YPFB es responsable de la importación, almacenamiento y despacho de gasolina y diésel hasta las estaciones de servicio, mientras que la ANH tiene la tarea de fiscalizar el trayecto de las cisternas desde las plantas hasta su comercialización final. El Gobierno ha señalado que en ese recorrido se concentran algunas de las principales vulnerabilidades.

Entre las irregularidades que se han detectado se encuentra la ruptura de los mecanismos de información entre los despachos de YPFB y los surtidores, lo que ha dificultado determinar cuánto combustible sale de las plantas y cuánto realmente llega a los consumidores.

Las autoridades también han denunciado cargas de combustible a cisternas con capacidades inferiores a los volúmenes registrados, así como posibles alteraciones de los sistemas de geolocalización para modificar el recorrido de los vehículos.

Bolivia enfrenta dificultades para normalizar el suministro de combustibles, especialmente de diésel, lo que ha generado largas filas en las estaciones de servicio de diferentes regiones del país. Con las intervenciones de YPFB y la ANH, el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira busca reconstruir el sistema de control de combustibles desde su ingreso al país hasta el tanque del consumidor.