Enfrentamientos en el sur de Sudán provocan al menos 21 muertes, según informe médico

EL CAIRO — Los recientes enfrentamientos en el sur de Sudán han dejado un saldo de al menos 21 víctimas fatales, entre ellas mujeres y niños, según un informe del viernes de un grupo de médicos. La Red de Médicos de Sudán, que monitorea la violencia en medio de la guerra en el país, indicó que el grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N) llevó a cabo un ataque el jueves en las localidades de Debi y Luweri, en la zona de Kauda, en Kordofán del Sur.

El líder de los rebeldes, Abdel Aziz al-Hilu, ha alineado a sus fuerzas con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar que ha estado en conflicto con el ejército sudanés desde 2023. Este conflicto ha cobrado la vida de al menos 59.000 personas y ha desplazado a aproximadamente 13 millones, llevando a algunas regiones del país a enfrentar una grave hambruna.

La facción de al-Hilu ha estado activa en Kordofán del Sur y ha formado parte de un gobierno local respaldado por las FAR. Este grupo se originó como una escisión del SPLM, que es el partido dominante en el vecino Sudán del Sur.

El ataque del jueves forma parte de los combates que estallaron entre el SPLM-N y la tribu Otoro, un grupo minoritario en las montañas Nuba de Kordofán del Sur. A pesar de una iniciativa de alto el fuego apoyada por las FAR el mes pasado, los combates continúan. El grupo médico ha señalado que los ataques de las fuerzas de al-Hilu son una clara violación del acuerdo de alto el fuego y representan una reanudación de las hostilidades, así como un ataque contra civiles basado en la etnicidad.

Al-Hilu no se comprometió con el acuerdo de alto el fuego y sus fuerzas han atacado a 10 aldeas de la tribu Otoro, desplazando a cientos de civiles entre el 20 y el 26 de agosto, según un análisis de la semana pasada del Armed Conflict Location & Event Data, un centro de estudios. Además, el SPLM-N afirmó en un video que había tomado el control de Kauda.

Ali Mahmoud Ali, analista sobre Sudán del grupo, advirtió que estos enfrentamientos recientes podrían arrastrar a más clanes nuba a la lucha y aumentar las divisiones en Kordofán del Sur, donde las comunidades ya enfrentan una crisis humanitaria severa. Desde el inicio de la violencia en marzo, al menos 158 personas han muerto debido a disputas territoriales.