Becas Progresar: $420.000 para jóvenes estudiantes, requisitos y detalles de inscripción
La asistencia está destinada a acompañar a quienes buscan avanzar con su formación.
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Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, ha abierto la inscripción para las Becas Progresar, un programa diseñado para apoyar a jóvenes que desean concluir sus estudios o continuar su formación.
De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, este programa otorga un monto de $35.000 mensuales, lo que suma un total anual de $420.000 al considerar las doce cuotas de la primera convocatoria.
Las Becas Progresar ofrecen diferentes modalidades que establecen límites de edad según el tipo de formación. Para quienes buscan finalizar la educación obligatoria, el rango de edad permitido es de 16 a 24 años.
En el caso de los estudios superiores, los ingresantes pueden tener entre 17 y 24 años, mientras que los estudiantes avanzados tienen un límite de hasta 30 años.
La línea de formación profesional está destinada a personas de 18 a 24 años, aunque se extiende hasta los 35 años para aquellos que no tienen empleo formal.
Además, los estudiantes de la carrera de enfermería no tienen restricciones de edad para inscribirse.
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¿Qué es el programa Becas Progresar?
Es una asistencia financiera destinada a jóvenes que desean finalizar sus estudios o continuar su formación.
¿Quién es la responsable del programa?
El programa está a cargo de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.
¿Cuánto se otorga mensualmente?
Cada beneficiario recibe $35.000 mensuales, acumulando $420.000 anuales.
¿Cuáles son los requisitos principales?
Ser argentino, tener residencia de al menos dos años, y cumplir con el límite de edad y condiciones económicas.
¿Cómo se puede consultar el estado de la beca?
Los beneficiarios pueden verificar su liquidación utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
[Fuente: Noticias Argentinas]