Becas Progresar: $420.000 para jóvenes estudiantes, requisitos y detalles de inscripción

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, ha abierto la inscripción para las Becas Progresar, un programa diseñado para apoyar a jóvenes que desean concluir sus estudios o continuar su formación.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, este programa otorga un monto de $35.000 mensuales, lo que suma un total anual de $420.000 al considerar las doce cuotas de la primera convocatoria.

Las Becas Progresar ofrecen diferentes modalidades que establecen límites de edad según el tipo de formación. Para quienes buscan finalizar la educación obligatoria, el rango de edad permitido es de 16 a 24 años.

En el caso de los estudios superiores, los ingresantes pueden tener entre 17 y 24 años, mientras que los estudiantes avanzados tienen un límite de hasta 30 años.

La línea de formación profesional está destinada a personas de 18 a 24 años, aunque se extiende hasta los 35 años para aquellos que no tienen empleo formal.

Además, los estudiantes de la carrera de enfermería no tienen restricciones de edad para inscribirse.