Cavallo se suma al canto de sirenas, pero Milei no se desata del mástil

Por Adrián Simioni

Está de moda La Odisea y uno puede imaginar a Javier Milei amarrado, cual Ulises, al mástil. A su alrededor se escucha un canto de sirena cada vez más fuerte: "Dale, es ahora". El último en sumarse al coro es Domingo Cavallo.

No se trata de un economista sospechado de querer hacer pisar el palito al Gobierno. Todo lo contrario: es una voz respetada, escuchada y cercana a buena parte de las ideas que sostiene el oficialismo. Por eso su planteo pesa.

¿Qué dice Cavallo? Que la incertidumbre, las altas tasas de interés y la falta de crédito se explican, en buena medida, porque nadie sabe cuál es el precio real del dólar ni qué puede pasar con la economía argentina. Esa duda alimenta las expectativas de devaluación y obliga a mantener tasas elevadas para contenerlas. Y, al contener el dólar, también se busca contener la inflación.

Su propuesta es clara: levantar completamente el cepo y aprovechar la actual abundancia de divisas. La Argentina exporta, las provincias tomaron deuda en el exterior y algunas inversiones comienzan a traer dólares. Según Cavallo, este sería el momento indicado para que el Banco Central compre reservas y termine de normalizar el mercado cambiario.

Incluso sostiene que no debería existir tanto miedo a emitir pesos para adquirir esos dólares. Su argumento es que esa emisión no necesariamente se trasladaría a los precios. Y que, en todo caso, tampoco tiene demasiado sentido seguir obsesionados con bajar unas décimas más la inflación si el costo es una economía paralizada por tasas altísimas.

Cavallo también advierte que la apertura económica funcionaría como límite: si los precios internos suben demasiado, la competencia de los productos importados debería disciplinarlos.

Pero Milei no quiere saber nada.

El Gobierno ya tuvo una experiencia que considera aleccionadora. Después de la incertidumbre electoral, el Banco Central compró casi 16.000 millones de dólares y emitió pesos para hacerlo. Luego, entre febrero y mayo, la inflación volvió a acelerarse. En la lectura oficial, tocar demasiado rápido el esquema monetario y cambiario puede echar por tierra el principal capital político de la gestión.

Por eso Milei avanza con pequeñas dosis, casi homeopáticas.

El Banco Nación, por ejemplo, lanzó préstamos para comprar autos. Pero su alternativa más conveniente tiene una tasa equivalente a UVA más 19% anual. Endeudarse durante cinco años con una tasa real del 19% sigue siendo carísimo.

Al mismo tiempo, la Anses licitará entre los bancos los primeros $200.000 millones destinados a créditos hipotecarios, con una tasa máxima de UVA más 7,5%. La expectativa generada por el programa ya llevó a entidades como Macro, Credicoop, BBVA y Banco Ciudad a ofrecer líneas en torno a ese nivel.

Una tasa real del 7,5% resulta bastante más razonable. De hecho, es un costo al que muchas provincias argentinas hubieran querido conseguir financiamiento. Sin embargo, continúa siendo un alivio puntual dentro de una economía en la que el crédito todavía no logra despegar.

Para el Gobierno, el problema de fondo no es solamente económico. También existe lo que el oficialismo denomina el "riesgo kuka": la posibilidad de que el peronismo regrese al poder y desarme el programa.

Milei parece mirar tres escenarios. En el peor de ellos, podría convertirse en el primer presidente no peronista desde Mauricio Macri en terminar su mandato sin un descalabro macroeconómico. En el mejor, ganaría las próximas elecciones y gobernaría cuatro años más. La alternativa intermedia sería perder, pero entregar una economía ordenada y obligar a Axel Kicillof —o a quien lo suceda— a decidir si devalúa, vuelve a emitir o acepta las restricciones heredadas.

Lo que Milei no quiere es alterar ahora el equilibrio, provocar una nueva aceleración inflacionaria, perder las elecciones y dejarle al populismo el campo libre para regresar con el argumento de que el ajuste fracasó.

Ese es el verdadero dilema. Cavallo le dice: "Dale, metele, es ahora". Milei, aferrado al mástil, responde: "Es demasiado riesgoso".