FOTO: Victoria aplastante de AfD en este de Alemania pone a prueba "cortafuegos" contra la ultraderecha

BERLÍN — Alternativa para Alemania, conocida como AfD, ha ido consolidándose como una relevante fuerza política desde su fundación hace 13 años, pero hasta ahora no ha formado parte de ningún gobierno estatal o federal. Esto se debe a lo que se denomina un "cortafuegos" que impide la cooperación con este partido de ultraderecha y antiinmigración.

El cortafuegos enfrenta su prueba más significativa tras la contundente victoria de AfD en las elecciones del pasado domingo en Sajonia-Anhalt, un estado del este de Alemania.

Los partidos tradicionales alemanes han sostenido durante años que no colaborarán con AfD, que es considerada por la agencia de inteligencia interna del país como un grupo extremista en varias regiones, incluyendo Sajonia-Anhalt. Cualquier posible acuerdo entre los partidos tradicionales y AfD resulta particularmente delicado, dado el contexto histórico del nazismo en Alemania.

Muchos ciudadanos alemanes habían asumido que su país había desarrollado una inmunidad al nacionalismo y a la idea de superioridad racial, después de haber confrontado su pasado nazi mediante la educación y la implementación de leyes que prohíben la persecución. Sin embargo, esa convicción ha demostrado ser errónea, ya que, al igual que en otras partes de Europa, los votantes alemanes están otorgando cada vez más apoyo a partidos de extrema derecha.

AfD ha desmentido acusaciones de ser antidemocrático o anticonstitucional, y ha criticado repetidamente el cortafuegos. Esta resistencia ha llevado a otros partidos a formar alianzas inusuales para mantener a AfD fuera del poder, como la coalición de tres partidos que gobierna Turingia, donde AfD se convirtió en el partido más fuerte en elecciones regionales hace dos años.

En las elecciones nacionales del año pasado, AfD obtuvo el mejor resultado de un partido de ultraderecha desde la Segunda Guerra Mundial y se posicionó como la principal fuerza de oposición en el parlamento, después de que los democristianos de centroderecha, bajo el liderazgo de Friedrich Merz, mantuvieran el cortafuegos y formaran una coalición poco popular con los socialdemócratas.

AfD logró un 43,8% de los votos en las elecciones del domingo, más del doble de su resultado hace cinco años en el estado, mientras que el partido de Merz perdió alrededor de la mitad de su apoyo. Aunque Merz ha descartado cualquier cooperación con AfD, otros partidos en el nuevo parlamento estatal podrían estar menos inclinados a mantener este cortafuegos.

El candidato de AfD a gobernador, Ulrich Siegmund, aspira a ser el primer dirigente de extrema derecha al frente de un gobierno estatal y ha expresado su intención de acercarse a todos los demás partidos y legisladores individuales para formar una mayoría.

A pesar de que Siegmund ha descartado un gobierno minoritario de AfD, su partido podría gobernar en alianza con el partido de izquierda dura BSW, que obtuvo un 5,3% de los votos. Ambos comparten una postura favorable hacia Rusia y son críticos de la inmigración, aunque difieren en otros temas.

Thomas Schulze, principal candidato de BSW, ha manifestado su disposición a colaborar para que un gobernador de AfD asuma el cargo en el parlamento estatal. Formar un gobierno sin AfD requerirá que todos los demás partidos electos trabajen juntos, lo que complicaría la situación.

El analista político Volker Resing ha afirmado que AfD podría superar el cortafuegos tras su sólido desempeño en Sajonia-Anhalt, con BSW potencialmente jugando un papel decisivo. "Este pequeño partido podría ahora desempeñar un papel clave en el futuro de Sajonia-Anhalt", expresó Resing. Sin embargo, todavía no está claro si los partidos unirán fuerzas en función de su visión común hacia Rusia para superar el cortafuegos y formar el primer gobierno estatal de ultraderecha en Alemania desde el fin de la era nazi.