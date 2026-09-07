Zheng Qinwen supera un 0-5 y derrota a Iga Swiatek en el US Open

FOTO: Zheng Qinwen levanta otro 0-5 y vence a Iga Swiatek para avanzar a cuartos del US Open

NUEVA YORK (AP) — Zheng Qinwen volvió a mostrar su capacidad de superación en el Abierto de Estados Unidos al enfrentar un marcador adverso de 5-0 por segundo partido consecutivo, lo que la llevó a avanzar a los cuartos de final.

La campeona olímpica de China se impuso el lunes con un marcador de 7-5, 6-3 a la octava preclasificada Iga Swiatek, convirtiéndose en la primera jugadora que llega a esta fase desde la clasificación desde que Emma Raducanu se coronara campeona en 2021.

Tras una notable remontada en su partido anterior, donde estuvo 5-0 abajo en el tercer set y ganó los últimos siete juegos para vencer a Madison Keys (1-6, 7-6 (3), 7-5), Zheng comenzó el encuentro contra Swiatek cediendo rápidamente los primeros cinco juegos. La campeona del US Open de 2022 no pudo concretar dos puntos de set cuando servía con 5-1, y Zheng logró salvar otro cuando Swiatek tenía la ventaja de 5-3. La jugadora china destacó que estaba tan concentrada en cada punto que incluso se olvidó del marcador.

"Supongo que remontar un 0-5 no fue suerte, eso es todo lo que puedo decir", expresó Zheng.

A pesar de haber sido cuartofinalista en 2023 y 2024, Zheng tuvo que pasar por la fase de clasificación este año debido a una cirugía en el codo. El triunfo de Raducanu hace cinco años marcó un hito, convirtiéndola en la primera jugadora que ganó un título de Grand Slam desde la clasificación en la era abierta, que comenzó en 1968.

Swiatek llegaba al encuentro con un récord de 7-1 ante Zheng, siendo la única derrota en las semifinales olímpicas de París hace dos años. En esa ocasión, Zheng logró revertir un 4-0 en el segundo set, cortando la racha de 25 victorias consecutivas de Swiatek en Roland Garros, donde ha obtenido cuatro títulos del Abierto de Francia.

Zheng se enfrentará en cuartos de final a la dos veces campeona Naomi Osaka o a la segunda preclasificada Elena Rybakina.