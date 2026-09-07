Los hinchas de Belgrano podrán viajar para alentar al "Pirata" el domingo en Junín

FOTO: Los hinchas del "Pirata" podrán viajar a Junín el domingo.

Belgrano ya tiene todo listo para volver a jugar fuera de Córdoba y sus hinchas podrán acompañarlo en su visita a Sarmiento de Junín, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

El partido se disputará el próximo domingo, desde las 14:45, en el estadio Eva Perón, y el conjunto cordobés contará con 3.500 entradas populares destinadas a su parcialidad.

Las localidades ya están disponibles y la venta se realiza exclusivamente de manera online, a través del sitio oficial de Sarmiento.

Para adquirirlas, los hinchas de Belgrano deberán ingresar a la página del club de Junín, seleccionar la opción correspondiente a la tribuna popular y luego elegir “Popular visitante - Ingreso Gandini y Paso”.

Cuánto cuestan las entradas para Belgrano

Las 3.500 localidades corresponden a la popular visitante y tienen un valor de $70.000 más el cargo por servicio.

De esta manera, los hinchas del "Pirata" que quieran estar presentes en Junín ya pueden asegurarse su lugar para acompañar al equipo en una nueva fecha del campeonato.

Datos de la venta:

Cantidad: 3.500 entradas.

Ubicación: Popular visitante.

Precio: $70.000 más cargo por servicio.

Venta: exclusivamente online.

Partido: Sarmiento vs. Belgrano.

Día y hora: domingo, a las 14:45.

Estadio: Eva Perón, Junín.