Mirtha Legrand fue internada por bronquitis: actualizaciones sobre su estado de salud

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- Mirtha Legrand, la icónica conductora argentina, ha sido internada debido a un cuadro de bronquitis. Esto ocurre tras haber sido reemplazada en su programa por su nieta, Juana Viale. Días atrás, se había informado que la diva de la televisión, que cuenta con 99 años, estaba atravesando un episodio gripal que la obligó a guardar reposo.

Según ha trascendido a través de la Agencia Noticias Argentinas, familiares de la presentadora comunicaron que su internación es de carácter preventivo. La comunicadora Maribel Leone indicó que, desde su círculo íntimo, se busca que los profesionales de la salud mantengan a la conductora bajo monitoreo para un control adecuado.

A pesar de la situación, se ha señalado que Mirtha Legrand se encuentra "de buen ánimo" y está en sala común, lo que genera alivio entre sus seguidores. Durante la última emisión del programa, Juana Viale expresó: "Estoy acá y me pongo la camiseta porque la abuelita está con gripe y le mandamos un besito enorme". Con un tono de humor, también bromeó: "Se está recuperando con sus tesitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos".

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