Juegos Suramericanos 2026: cómo consultar los días y horarios de cada una de las competencias

Los Juegos Suramericanos 2026 ya tienen definida su programación y el público puede consultar los días, horarios y escenarios de cada competencia a través del sitio oficial del evento, haciendo click aquí.

La información se encuentra disponible en santafe2026.ar, donde también se puede acceder a la agenda completa de una competencia que tendrá como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela y se desarrollará entre el 12 y el 26 de septiembre.

El cronograma permite conocer con anticipación qué disciplinas se disputarán en cada jornada y organizar la visita a los distintos escenarios. Los Juegos reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países.

Cómo asistir a las competencias

El ingreso a las competencias será libre y gratuito, hasta completar la capacidad de cada escenario.

Además, quienes quieran asegurarse un lugar en un partido o competencia específica podrán adquirir de manera anticipada una entrada por $10.000 a través del sitio oficial.

Para hacerlo, deberán ingresar a santafe2026.ar, seleccionar el evento al que desean asistir y completar el proceso de compra. La adquisición de la entrada no será obligatoria para quienes opten por el acceso gratuito y lleguen mientras haya capacidad disponible.

El sistema de entradas anticipadas tendrá además un fin solidario: la totalidad de lo recaudado será destinada a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA.

De esta manera, quienes decidan garantizar su lugar con anticipación también contribuirán con el trabajo que realizan estas tres instituciones.

Cinco Fan Fest durante los Juegos

La propuesta para el público no estará limitada a las competencias. Durante los Juegos Suramericanos también funcionarán cinco Fan Fest, con dos espacios en Rafaela, dos en Rosario y uno en Santa Fe.

El acceso será gratuito, aunque estará sujeto a la capacidad de cada lugar. Para ingresar será necesario contar previamente con un código QR, que podrá descargarse desde santafe2026.ar.

El sitio oficial concentra de esta manera toda la información necesaria para seguir el evento: desde la programación de las disciplinas y los horarios de cada competencia hasta la compra anticipada de entradas y el acceso a los Fan Fest.

Con el cronograma ya confirmado, el público puede comenzar a planificar su recorrido por los Juegos Suramericanos 2026, que durante septiembre llevarán deporte y actividades para toda la comunidad a Santa Fe, Rosario y Rafaela.