Rusia y Corea del Norte celebran la apertura del primer puente carretero en su frontera común

Rusia y Corea del Norte han inaugurado el lunes el primer puente carretero que une a ambos países, un desarrollo que es considerado por funcionarios rusos como un avance significativo en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El puente, que se extiende a lo largo de 1 kilómetro sobre el río Tumen, cuenta con dos carriles y está diseñado para permitir el paso de hasta 300 vehículos diarios a través de un nuevo punto de cruce fronterizo, según lo informado en un comunicado oficial del gobierno ruso.

Durante la ceremonia de apertura, el primer ministro Mikhail Mishustin, quien se conectó por videoconferencia, expresó su convicción de que la mejora de la infraestructura de transporte en la zona fronteriza impulsará el desarrollo de la cooperación comercial, económica, tecnológica, científica y cultural entre la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea.

Las relaciones entre ambos países han crecido en los últimos años, con programas de intercambio y cooperación que se han fortalecido. Corea del Norte ha proporcionado municiones y tropas para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania.

Desde febrero de 2024, Corea del Norte ha comenzado a recibir turistas rusos, en un contexto de paulatina flexibilización de las restricciones sanitarias por la pandemia.

Con este nuevo puente, que se suma a un puente ferroviario existente y a un servicio aéreo, los gobiernos de ambos países acordaron en 2024 la construcción de esta infraestructura para automóviles sobre el río Tumen, que marca la frontera entre Corea del Norte, Rusia y China. La construcción del puente se inició el año pasado.