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Rusia y Corea del Norte celebran la apertura del primer puente carretero en su frontera común

El primer puente carretero entre Rusia y Corea del Norte, que cruza el río Tumen, facilitará el tránsito de hasta 300 vehículos diarios y reforzará la cooperación bilateral.

07/09/2026 | 11:25Redacción Cadena 3

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Rusia y Norcorea inauguran el primer puente carretero sobre su frontera compartida

FOTO: Rusia y Norcorea inauguran el primer puente carretero sobre su frontera compartida

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Rusia y Corea del Norte han inaugurado el lunes el primer puente carretero que une a ambos países, un desarrollo que es considerado por funcionarios rusos como un avance significativo en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El puente, que se extiende a lo largo de 1 kilómetro sobre el río Tumen, cuenta con dos carriles y está diseñado para permitir el paso de hasta 300 vehículos diarios a través de un nuevo punto de cruce fronterizo, según lo informado en un comunicado oficial del gobierno ruso.

Durante la ceremonia de apertura, el primer ministro Mikhail Mishustin, quien se conectó por videoconferencia, expresó su convicción de que la mejora de la infraestructura de transporte en la zona fronteriza impulsará el desarrollo de la cooperación comercial, económica, tecnológica, científica y cultural entre la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea.

Las relaciones entre ambos países han crecido en los últimos años, con programas de intercambio y cooperación que se han fortalecido. Corea del Norte ha proporcionado municiones y tropas para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania.

Desde febrero de 2024, Corea del Norte ha comenzado a recibir turistas rusos, en un contexto de paulatina flexibilización de las restricciones sanitarias por la pandemia.

Con este nuevo puente, que se suma a un puente ferroviario existente y a un servicio aéreo, los gobiernos de ambos países acordaron en 2024 la construcción de esta infraestructura para automóviles sobre el río Tumen, que marca la frontera entre Corea del Norte, Rusia y China. La construcción del puente se inició el año pasado.

Lectura rápida

¿Qué se inauguró?
Se inauguró el primer puente carretero entre Rusia y Corea del Norte.

¿Quién participó en la inauguración?
El primer ministro Mikhail Mishustin participó por videoconferencia.

¿Qué capacidad tiene el puente?
El puente permitirá el cruce de hasta 300 vehículos diarios.

¿Qué relación tienen ambos países?
Han fortalecido su cooperación en los últimos años, incluyendo apoyo militar.

¿Desde cuándo hay turismo ruso en Corea del Norte?
Desde febrero de 2024, Corea del Norte recibe turistas rusos.

[Fuente: AP]

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