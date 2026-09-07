La ceremonia de los Emmy premia a "Widow’s Bay" con 8 galardones y a "The Pitt" con 4

LOS ÁNGELES (AP) — "Widow’s Bay" se llevó ocho premios Emmy por su temporada debut el pasado domingo, en un evento que precede a la ceremonia principal y su transmisión televisiva. Por su parte, "The Pitt" tuvo una destacada participación en su segundo año, obteniendo cuatro galardones, y se recordó a Rob Reiner, quien recibió un Emmy póstumo tras su asesinato hace nueve meses.

"DTF St. Louis" también brilló, ganando seis premios en categorías de serie limitada, y sus protagonistas, David Harbour y Linda Cardellini, lograron sus primeros Emmy.

La comedia de terror "Widow’s Bay", emitida por Apple TV, presenta a Matthew Rhys como el alcalde de un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, que enfrenta una antigua maldición. La serie se impuso en varias categorías, incluyendo cinematografía, sonido, música y diseño de producción.

La actriz Betty Gilpin fue reconocida como mejor actriz invitada en una comedia por su participación en la serie, y ofreció un discurso de aceptación en el que recitó un poema cómico. Entre sus líneas, mencionó: "nuestro negocio es estúpido, pero los actores son lo máximo" e instó a todos a "inclinarnos más hacia Sam Shepard y menos hacia Sam Altman".

La serie médica de HBO Max, "The Pitt", que contaba con 25 nominaciones y había ganado anteriormente como mejor drama, también se destacó en la ceremonia. Ernest Harden Jr., a sus 73 años, ganó el premio a mejor actor invitado en un drama por su interpretación en la serie.

Harden, quien fue reconocido por su papel de Louie Cloverfield, un alcohólico en lucha en la sala de emergencias, expresó su felicidad al recibir el premio, afirmando: "Estoy en la nube 25. No digo que sea una sorpresa total porque ‘The Pitt’ es una serie tan poderosa, pero simplemente tenerlo en tus manos es irreal".

El cantautor Andrew Bird y Gavin Brivik recibieron el Emmy por música y letra originales por una canción que compusieron para un personaje de la serie. Bird comentó: "No es una serie con mucha música, pero nos dieron un momento hermoso con un personaje que queremos".

La Academia de Televisión otorga más de 100 Emmy para producciones de horario estelar, y la mayoría fueron entregados en las ceremonias del fin de semana, incluyendo la premiación a Bad Bunny, quien ganó su primer Emmy por su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl.

La ceremonia de este año se renombró, ya que anteriormente se conocía como los Emmy de las Artes Creativas, pero ahora todos son simplemente Premios Emmy. La mayoría de los galardones fueron para el equipo detrás de cámaras, aunque también se incluyeron premios de actuación invitada para reconocidos actores.

La ceremonia, que avanzó con un tono ligero, tuvo un momento emotivo cuando se anunció a Rob Reiner como el ganador a mejor actor invitado en una comedia por su trabajo en "The Bear". La amiga de Reiner, Jamie Lee Curtis, fue una de las figuras que le rindió homenaje.

La victoria de Reiner se produjo casi 50 años después de haber ganado dos premios Emmy por su actuación en "All in the Family". Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron asesinados por su hijo, quien se declaró no culpable.

Las ceremonias del fin de semana se editarán para ser emitidas el 12 de septiembre en FXX y estarán disponibles en Hulu al día siguiente. La gala principal se llevará a cabo el 14 de septiembre, presentada por Mariska Hargitay, y se transmitirá en vivo por NBC y Peacock.

"Widow’s Bay" y "The Pitt" podrían sumar hasta seis Emmy más en la ceremonia televisada. Además, "Pluribus", otro debut de Apple TV del creador de "Breaking Bad", Vince Gilligan, obtuvo cuatro premios por montaje, diseño de producción y mezcla de sonido.

Shailene Woodley también fue reconocida como mejor actriz invitada en un drama por su papel en "Paradise". En otro orden, la serie "Spider-Noir", que fue cancelada la semana pasada por Amazon Prime Video, ganó cinco Emmy, incluyendo efectos visuales y escenas de riesgo.

Mariska Hargitay también fue premiada en el evento, acumulando dos Emmy por el documental que dirigió sobre su madre, Jayne Mansfield, "My Mom Jayne", sumándose a su Emmy como mejor actriz en un drama, que obtuvo en 2006 por "Law & Order: Special Victims Unit".

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.