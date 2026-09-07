El OIEA revela que un reactor sirio de la era Assad estaba diseñado para armas nucleares

FOTO: OIEA: Reactor de la época de Assad en Siria estaba configurado para armas nucleares

VIENA — El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) anunció que el gobierno del exmandatario sirio, Bashar Assad, había estado construyendo un reactor nuclear que tenía la capacidad de generar material fisionable, potencialmente para armas nucleares.

Rafael Grossi, director general del OIEA, indicó que las características técnicas del reactor en desarrollo en Siria durante el gobierno de Assad eran "muy eficientes en la producción de material fisionable que podría utilizarse directamente para la fabricación de armas nucleares". A pesar de que este hecho fue negado por el régimen, Grossi expresó que había serias preocupaciones sobre la proliferación nuclear en la región.

Durante una reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena, Grossi explicó que el trabajo del organismo para investigar estos temas había sido complicado. Se creía que Siria había operado un programa nuclear no declarado que incluía un reactor construido por Corea del Norte en la provincia de Deir el-Zour.

Después de la caída de Assad, el nuevo gobierno sirio aceptó permitir el acceso de inspectores del OIEA a los supuestos sitios nucleares. En una visita reciente a Siria, los inspectores confirmaron que la infraestructura de refrigeración encontrada era compatible con la de un reactor nuclear. Grossi y su equipo también inspeccionaron un lugar previamente no declarado.

En este nuevo sitio, el OIEA reportó que se había encontrado metal de uranio natural en forma de barras de combustible, con una verificación de aproximadamente 73 toneladas de este material. Grossi relató que, durante la visita, los inspectores tuvieron que "derribar muros" y atravesar pasajes angostos para acceder al material oculto.

Grossi subrayó que este material ahora está bajo las salvaguardias del OIEA, y los inspectores han logrado instalar cámaras en el sitio para su monitoreo continuo. La decisión sobre el futuro del material nuclear recae en el gobierno sirio. Grossi aclaró: "No les estamos pidiendo que hagan esto o aquello. Para nosotros, lo importante es saber en todo momento dónde está este material".

Logan Mintz, directora de seguridad de materiales nucleares en la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear, afirmó que el uranio natural no es utilizable directamente para un arma nuclear, pero podría desviarse a un programa clandestino que lo procese para convertirlo en plutonio. Mintz añadió que, una vez que se considere seguro, el material podría ser transportado a un tercer país para su disposición adecuada.