Merz se mostró conmocionado por la derrota de la CDU ante Alternativa por Alemania en Sajonia-Anhalt

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) —Friedrich Merz, el canciller alemán, expresó este lunes su profunda conmoción tras la clara derrota que sufrió su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), a manos del partido de ultraderecha Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt.

Durante una conferencia de prensa en Berlín junto al candidato de la CDU en Sajonia-Anhalt, Sven Schulze, quien obtuvo solo el 17,2 % de los votos frente al 43,8 % de la AfD, Merz reconoció que el resultado fue inesperado y se mostró sorprendido por la magnitud de la derrota, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

Luego de la debacle que llevó a la CDU a perder 20 puntos en comparación con las elecciones de 2021, Merz subrayó que "no es posible pasar simplemente al orden del día" y se reunió con los líderes del partido conservador para discutir los próximos pasos.

"Es la peor derrota electoral que la CDU ha sufrido en años, en décadas", enfatizó Merz, quien también recordó que en dos semanas se llevarán a cabo elecciones regionales en Berlín y en la región de Mecklemburgo-Antepomerania.

Al analizar las causas del triunfo de la ultraderecha en Sajonia-Anhalt, Merz admitió que su Gobierno no logró comunicar "emocionalmente" la necesidad de las reformas estructurales, un tema que ha sido recurrente en la campaña electoral, además de su estilo de liderazgo.

"Mi determinación de continuar por la senda de las reformas permanece inquebrantable. Pero debemos hacer más que justificar las reformas matemáticamente, económicamente. Necesitamos explicarlas mejor y conectar emocionalmente con la gente. Muchas personas en Alemania enfrentan dificultades y están preocupadas por su futuro", afirmó el canciller.

Merz también dirigió un mensaje hacia el exterior y a los ciudadanos alemanes preocupados por el ascenso de la ultraderecha, asegurando que, aunque es parte de la democracia que las mayorías cambien, los valores fundamentales de la Constitución no son objeto de votación ni de debate.

"Una responsabilidad especial"

"Alemania, debido a su historia, cuenta con una responsabilidad especial. Siempre mantendremos nuestro orden político y nuestro anclaje firme en Europa", aseguró, según informa el sitio DW.

Merz destacó que las reglas que permiten a todos los ciudadanos vivir como parte de una misma comunidad son el "núcleo" del país y de la CDU, que se compromete a defender este legado. También se comprometió personalmente a protegerlo.

"Quiero asegurar esto a todos en nuestro país: nuestras instituciones son estables y capaces de defenderse, nuestra Constitución protege y garantiza este orden y el Gobierno que dirijo se encargará de que se aplique la Constitución", afirmó Merz.

"Este mensaje va dirigido también a nuestros amigos en Europa y en todo el mundo", concluyó el canciller alemán.