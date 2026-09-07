Rodrigo Paz declara duelo nacional tras explosiones en cuartel de La Paz que dejaron 7 muertos

LA PAZ, Bolivia — El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, estableció el lunes un duelo nacional, tres días después de que se produjeran dos explosiones en un depósito de explosivos de un cuartel en las afueras de La Paz. El trágico suceso dejó un saldo de siete muertos, la misma cantidad de desaparecidos y 81 heridos.

Durante su visita a la zona afectada, el mandatario participó en una misa junto a familiares de las víctimas y personas afectadas. Allí, ofreció asistencia y anunció que se llevará a cabo una "investigación exhaustiva" bajo la supervisión del Ministerio Público. Ante las críticas recibidas, expresó: "No se puede hacer política en un momento de dolor". Este incidente ha suscitado un intenso debate sobre la seguridad en los cuarteles que almacenan explosivos.

En el lugar donde se produjo la doble explosión en el Regimiento Bolívar el pasado viernes, los rescatistas trabajaban el lunes entre los escombros para intentar recuperar los cuerpos de otros siete soldados que aún no han sido localizados, según indicó el comandante del Ejército, Héctor Alarcón.

Las causas de las explosiones aún no han sido determinadas. La segunda explosión fue tan poderosa que causó daños a varias casas aledañas, lo que llevó a la evacuación de sus habitantes. "No corresponde adelantar criterios mientras no concluyan las investigaciones periciales. No se sabe dónde se inició el fuego", explicó Alarcón, quien también añadió que las tareas de rescate se están llevando a cabo con lentitud debido a que la zona se considera de "alto riesgo" por la posible presencia de explosivos entre los escombros.

"Volaron puertas y ventanas en casi dos kilómetros a la redonda, hay 70 personas afectadas", comentó el concejal de Viacha, Wilfredo Silva. Mientras tanto, en las afueras del cuartel, las familias de los conscriptos permanecen en un estado de angustia, esperando noticias de los rescatistas.

La Fiscalía ha abierto una investigación por presunto "homicidio culposo", aunque hasta el momento no hay acusados ni detenidos. El presidente Paz también anunció que se realizará un resarcimiento a las víctimas y a los afectados por el incidente.

Pólvora y pirotecnia

El depósito del cuartel contenía desde 2019 "pólvora negra", explosivos de uso minero y pirotecnia, según lo declarado por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y el propio Alarcón. Los explosivos decomisados por la Aduana destinados a la minería y pirotecnia son entregados a las Fuerzas Armadas, y el Ministerio de Defensa debe autorizar su destrucción, lo que al parecer no se había hecho desde 2019. "No se conoce la cantidad", señaló Alarcón.

El presidente Paz y su ministro de Defensa anunciaron una revisión y actualización de los "protocolos de seguridad" en los cuarteles. Entre las víctimas fatales se encuentran un sargento y seis conscriptos que estaban realizando su servicio militar en el centro de mantenimiento del cuartel donde ocurrieron las detonaciones.

Más de la mitad de los 81 heridos han sido dados de alta, mientras que dos se encuentran en estado delicado, según informó la ministra de Salud, Marcela Flores.