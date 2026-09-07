Desde este lunes cambian los recorridos de la 121 y el Enlace Avellaneda Oeste
La modificación alcanza a ambos servicios desde hoy y contempla nuevas conexiones por avenida Rouillón, además de puntos de ascenso y descenso para facilitar los traslados entre distintos barrios.
07/09/2026 | 14:03Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Cambios en el transporte: la 121 y el Enlace Avellaneda Oeste amplían sus recorridos
Desde este lunes 7 de septiembre, la línea 121 y el Enlace Avellaneda Oeste del transporte urbano de Rosario modifican y amplían sus recorridos en el marco de la renovación integral del Parque Oeste. Los cambios buscan mejorar la circulación y sumar conexiones para vecinos de distintos barrios, además de incorporar nuevas paradas para el ascenso y descenso de pasajeros.
Ambas líneas comenzarán a circular por la recientemente inaugurada avenida Rouillón. En el caso de la 121, se amplía el recorrido hacia el centro de la ciudad y se incorporan paradas sobre ese corredor. El Enlace Avellaneda Oeste, en tanto, extiende su trayecto en ambos sentidos hasta avenida Pellegrini.
Las modificaciones permitirán nuevas conexiones y posibilidades de trasbordo con las líneas 120, 121, 123 y 153 Roja y Negra. En el caso del Enlace Avellaneda Oeste, el nuevo recorrido unirá avenida Rouillón y Pellegrini con Felipe Moré y Aborígenes Argentinos, mientras que la línea 121 mantendrá su conexión entre el oeste y el centro de Rosario.
La intervención forma parte de la renovación del Parque Oeste, realizada por la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de Santa Fe. Según se informó, las obras beneficiarán de manera directa a unas 2.600 familias y permitirán conectar de norte a sur el sector mediante avenida Rouillón, entre bulevar 27 de Febrero y avenida Pellegrini.
Además, se sumarán nuevas paradas en avenida Rouillón y sus cruces con Viamonte, La Paz, Riobamba, Cerrito, Rueda, bulevar 27 de Febrero, Pasco y Pellegrini, según el recorrido de cada servicio. Los nuevos trayectos y puntos de ascenso y descenso comenzaron a regir este lunes.
Lectura rápida
¿Qué cambios se implementaron en el transporte urbano de Rosario? Se modificaron y ampliaron los recorridos de la línea 121 y el Enlace Avellaneda Oeste.
¿Quién llevó a cabo la renovación del Parque Oeste? La renovación fue realizada por la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de Santa Fe.
¿Cuándo comenzaron a regir los nuevos recorridos? Los nuevos trayectos comenzaron a regir desde el lunes 7 de septiembre.
¿Dónde se ubican las nuevas paradas? Las paradas se ubican en la avenida Rouillón y sus cruces con varias calles, incluyendo Viamonte y Pellegrini.
¿Por qué se realizaron estos cambios? Los cambios buscan mejorar la circulación y sumar conexiones para los vecinos de distintos barrios.