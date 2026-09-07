Se acabó la espera: la Champions arranca este martes con seis partidos de alto vuelo

FOTO: El trofeo de la Champions League

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Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- Este martes comienza una nueva edición de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más prestigioso de Europa, con una jornada inaugural que incluirá seis partidos.

Los primeros encuentros se llevarán a cabo a partir de las 13:45. En uno de ellos, el Brujas de Bélgica se enfrentará al Aston Villa de Inglaterra, mientras que, simultáneamente, el AEK Atenas de Grecia recibirá al LASK de Austria.

Más tarde, a las 16, se disputarán los otros cuatro partidos del día. Uno de los más destacados será el que enfrentará al Real Madrid de España, el club con más títulos en la historia del torneo, contra el Inter de Milán, que cuenta con el argentino Lautaro Martínez como una de sus figuras.

Además, el Porto de Portugal se medirá ante el Manchester City de Inglaterra, el Borussia Dortmund de Alemania jugará contra el Villarreal de España y el Lille de Francia recibirá al Betis de España.

Por otro lado, el Paris Saint-Germain, campeón de las últimas dos ediciones de la Champions, jugará el miércoles a las 16 contra el Bratislava de Eslovaquia.

El cronograma y horarios de la primera fecha de la Champions League

Martes 8/9:

Brujas - Aston Villa a las 13:45

AEK Atenas - LASK a las 13:45

Porto - Manchester City a las 16

Borussia Dortmund - Villarreal a las 16

Lille - Betis a las 16

Real Madrid - Inter a las 16

Miércoles 9/9:

Stuttgart - Viking a las 13:45

Barcelona - Feyenoord a las 13:45

PSG - Slovan Bratislava a las 16

Napoli - Arsenal a las 16

Liverpool - Atlético Madrid a las 16

Sporting Lisboa - Galatasaray a las 16

Jueves 10/9:

Fenerbahce - Roma a las 13:45

PSV - Shakhtar Donetsk a las 13:45

Slavia Praga - Lens a las 16

Como - Leipzig a las 16

Manchester United - Sabah a las 16

Bayern Múnich - Bodo Glimt a las 16

Fuente: Agencia NA