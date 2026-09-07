Reactivación de la base naval de Ushuaia: "Es una clave geopolítica y estratégica para el país"

La decisión del Gobierno nacional de reactivar el proyecto de la Base Naval Integrada y polo logístico antártico en Ushuaia reabrió el debate sobre la proyección de Argentina en el Atlántico Sur.

En diálogo con Cadena 3, el capitán de fragata (R), veterano de Malvinas y presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, ponderó el impacto de contar con una presencia militar sólida en el extremo meridional.

"Para Argentina, por cuestiones geopolíticas y estratégicas, tener una fuerte presencia militar en el extremo sur con proyección antártica y cercanía a las Islas Malvinas es de una importancia superlativa", afirmó Morales.

Según explicó, contar con un enclave de estas características no solo refuerza la posición nacional frente al conflicto del Atlántico Sur, sino que obliga al Reino Unido a elevar significativamente sus gastos de defensa en el archipiélago.

Además de la función estrictamente militar, el especialista remarcó la importancia de consolidar un polo logístico dual que compita directamente con el mercado de Punta Arenas (Chile) en la provisión de víveres, agua, combustible y reparación de embarcaciones antárticas mediante un dique flotante.

Sin embargo, Morales puso paños fríos sobre los plazos de ejecución. Detalló que las obras —iniciadas conceptualmente en los años 90 y con primeros avances en 2022— se encuentran actualmente paralizadas y con apenas un 10% de desarrollo.

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La inversión total se estima entre 350 y 500 millones de dólares, por lo que planteó interrogantes sobre el origen del financiamiento presupuestario o la eventual participación de crédito internacional.

"Por las inclemencias del tiempo en el sur, la construcción se ralentiza mucho. Difícilmente la base esté operativa en este mandato presidencial", concluyó el especialista, subrayando que el posicionamiento en la región será determinante de cara al vencimiento del Tratado Antártico en el año 2048.