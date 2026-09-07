El Ter: una biografía que narra la vida de un río y sus habitantes

¿Cómo se narra la biografía de un río? Esta es la pregunta que se plantea El Ter: una biografía, un libro que nos lleva a un viaje fascinante a través de la vida del río que atraviesa un pueblo. La autora, en su papel de biógrafa, se somete a un encantamiento que le permite abrir su percepción a las múltiples existencias que habitan en la cuenca del Ter. Desde un guijarro hasta el Pic de la Dona, pasando por una cabra, un ramillete de falsos narcisos, un ternero y hasta larvas de tricóptero, la biógrafa se adentra en un mundo donde cada ser tiene su propia historia que contar.

A medida que avanza en su recorrido, la autora no solo narra la existencia de este ser milenario, sino que también reflexiona sobre la conexión que todos los seres vivos compartimos. A través de la imaginación, la reflexión y el conocimiento científico, El Ter: una biografía despliega una exploración profunda sobre las formas de relación que nos unen a la naturaleza y a los demás.

Este libro, que se inscribe en el género del ensayo, se presenta como una obra relevante en un momento en que la conciencia ambiental y la conexión con la naturaleza son más importantes que nunca. La narrativa de la biógrafa se convierte en un espejo que refleja nuestras propias vidas y la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea.

La publicación de El Ter: una biografía por RANDOM HOUSE en 2026, con ISBN 9788439744214, ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre nuestra relación con el entorno. En un contexto donde la naturaleza enfrenta desafíos significativos, este libro invita a los lectores a reconsiderar su lugar en el ecosistema y a valorar las historias que cada ser vivo tiene para contar.

Ficha del libro: