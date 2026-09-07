San Francisco: la vida y contradicciones del santo más popular de la Iglesia católica

¿Quién fue Francisco de Asís? En 2026 se cumplen 800 años de la muerte de este icónico santo, y aunque muchos creen conocer su historia, la realidad a menudo se aleja de lo que se ha transmitido a lo largo de los siglos. En su nueva biografía, el renombrado historiador medieval Alessandro Barbero se adentra en los relatos de la vida del diácono, ofreciendo un retrato más completo de uno de los santos más venerados de la Iglesia católica.

Las primeras biografías de Francisco fueron escritas por frailes que lo conocieron personalmente. Sin embargo, estas narraciones estaban plagadas de discrepancias. La situación era tan crítica que, cuarenta años después de su muerte, la Orden decidió destruir esos relatos y reemplazarlos por la Legenda Maior, redactada por Buenaventura de Bagnoregio. Este cambio buscaba presentar a Francisco como un santo sin dudas ni sufrimientos, un hombre idealizado que se asemejaba a Cristo.

Con el paso del tiempo, textos olvidados comenzaron a resurgir, revelando un Francisco muy diferente al que se había popularizado. No es el santo alegre que conversaba con los pájaros, como lo retratan los frescos de Giotto en Asís, ni el pacifista que dialogaba con musulmanes, precursor del ecologismo y el ecumenismo. En cambio, el Francisco que emerge de los recuerdos de sus discípulos es un hombre complejo, lleno de contradicciones, que experimentó tanto la dulzura como la dureza de la vida. Cada autor que lo recuerda lo hace desde su propia perspectiva, lo que complica aún más la búsqueda de la verdad sobre su vida.

Con el rigor característico de un historiador y la narrativa cautivadora de un gran contador de historias, Alessandro Barbero se propone desentrañar quién fue realmente este hombre extraordinario. En un contexto donde la figura de Francisco de Asís sigue siendo relevante, su biografía invita a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y la búsqueda de la verdad detrás de los mitos.

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