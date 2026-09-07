FOTO: El argentino Franco Vitali, campeón mundial de Just Dance y becario del CONICET

Buenos Aires, 7 septiembre (NA) -- Franco Vitali, un argentino de 25 años que es licenciado en Biotecnología y becario doctoral del CONICET, se consagró campeón mundial de Just Dance y obtuvo un premio de 20 mil dólares.

El joven se quedó con el primer puesto en la categoría Phygital Dancing de los Games of the Future 2026, disputados en Astana, Kazajistán, en una competencia internacional que reunió a 16 participantes.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Vitali se graduó como licenciado en Biotecnología en la Universidad Nacional de Hurlingham y actualmente realiza un doctorado en Ciencias Biológicas, además de desempeñarse como docente.

Su historia con Just Dance comenzó cuando tenía apenas nueve años. En aquel momento no sabía bailar y tampoco se destacaba en el videojuego, pero la práctica constante le permitió aprender movimientos, corregir errores y perfeccionar las coreografías.

Con el paso de los años, el entretenimiento se convirtió en una actividad competitiva. Vitali llegó a participar en alrededor de 160 competencias y acumuló entre 60 y 70 victorias en torneos amistosos.

Cómo Franco Vitali se convirtió en campeón mundial de Just Dance

El argentino ya había participado en la edición 2025 de los Games of the Future, realizada en Emiratos Árabes Unidos, aunque aquella vez quedó eliminado frente a un amigo argentino que posteriormente terminó tercero.

Para la competencia de 2026 intensificó su preparación. Habitualmente entrenaba entre dos y tres horas por día, aunque hubo jornadas en las que llegó a dedicar hasta cinco horas a perfeccionar sus movimientos.

El entrenamiento no se limitó a memorizar las coreografías. Vitali estudió los movimientos capaces de marcar diferencias en los puntajes y buscó mejorar la consistencia para repetir sus mejores resultados durante la competencia.

En Kazajistán logró avanzar hasta la final de Phygital Dancing, donde enfrentó a la francesa Lina. El argentino se impuso en la definición y consiguió el título más importante de su trayectoria.

El torneo repartió un pozo total de 75 mil dólares, de los cuales 20 mil quedaron en manos de Vitali por haberse consagrado campeón.

El premio que comparó con su beca del CONICET

La cifra también generó una reflexión del científico argentino debido a la diferencia entre el premio obtenido en el torneo y los ingresos que percibe por su actividad académica.

Vitali explicó que los 20 mil dólares equivalen aproximadamente a un año de su beca doctoral del CONICET y aseguró: "Si yo me pongo a pensar en lo que significa esa cantidad de plata, es triste".

Además, sostuvo que los becarios no cuentan con las mismas condiciones laborales que un trabajador registrado y señaló que muchos recurren también a la docencia para complementar sus ingresos.

"No es mucha plata para alguien que hizo una carrera universitaria, de hecho no mucha plata para nadie", planteó el flamante campeón mundial al referirse a su situación como becario.

Pese al crecimiento que consiguió dentro de Just Dance, Vitali mantiene su carrera científica y continúa con su doctorado en Ciencias Biológicas y su actividad docente.

El argentino todavía no definió qué hará con los 20 mil dólares del premio, aunque adelantó que posiblemente destine parte del dinero a continuar desarrollando su actividad competitiva.

Después de más de una década jugando y entrenando, Vitali alcanzó así su principal objetivo: representar a la Argentina y convertirse en campeón mundial de Just Dance.

Agencia NA