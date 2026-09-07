Lula: "Brasil no será colonia de nadie" en su mensaje por el Día de la Independencia

Buenos Aires, 7 septiembre (NA) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró que Brasil "no es ni será colonia de nadie" en un mensaje con motivo del Día de la Independencia, un día que estuvo marcado por tensiones políticas y comerciales con Estados Unidos. Lula defendió el derecho de su nación a tomar decisiones autónomas.

"No podemos agachar la cabeza ante potencias extranjeras que quieren convertir nuevamente a Brasil en una colonia. No somos una colonia y no seremos colonia de nadie", afirmó Lula en un discurso transmitido por la Cadena Nacional, en el marco de la celebración del Día de la Independencia brasileña, que se conmemora cada 7 de septiembre.

El mandatario subrayó que defender la independencia de Brasil implica cuidar su soberanía y democracia, a la vez que destacó el derecho del país a decidir sobre sus recursos naturales, sus relaciones comerciales y su desarrollo económico.

"Un país soberano es aquel capaz de defender su territorio, sus fronteras, su medio ambiente, sus recursos y su población de cualquier interés extranjero", enfatizó Lula, quien se postula para la reelección en las elecciones del 4 de octubre.

El presidente destacó que Brasil debe luchar más que nunca por lo que le "pertenece", citando las reservas petroleras y la nueva ley de minerales críticos. En su discurso, Lula manifestó que "Son recursos naturales que, como nuestro petróleo, deben utilizarse para el desarrollo de tecnología de vanguardia y la generación de empleos de calidad en Brasil".

El Gobierno de Estados Unidos aplicó este año el segundo tarifazo a ciertos productos de Brasil tras la visita del senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato del opositor Partido Liberal, quien aboga por un alineamiento con el actual presidente estadounidense.

"Brasil trabaja por la paz mundial y la armonía entre las naciones. Defendemos el libre comercio. Ningún gobernante extranjero tiene derecho a decirnos a quién podemos comprarle algo y a quién podemos venderle algo. Somos un país soberano, y nuestras decisiones nos pertenecen a nosotros y a nadie más", aseguró Lula.

Brasil logró la independencia el 7 de septiembre de 1822 a partir de la proclamación de independencia del Reino de Portugal, según indicó el informe de Xinhua.