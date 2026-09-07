Ilya Espino se convierte en la primera mujer en liderar el Canal de Panamá ante nuevos desafíos

FOTO: Cambio de liderazgo en el Canal de Panamá: Ilya Espino, primera mujer que asume la administración

CIUDAD DE PANAMÁ — La ingeniera naval Ilya Espino de Marotta asume el cargo de administradora del Canal de Panamá este lunes, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto, en un contexto lleno de desafíos para la crucial vía marítima.

Con una trayectoria destacada, Espino ha liderado el multimillonario proyecto de ampliación del canal en la última década. Su nombramiento marca un hito, dado que desde el traspaso del canal por parte de Estados Unidos en 1999, solo tres panameños han ocupado este cargo.

A sus 64 años, casada y madre de tres hijos, su llegada al liderazgo del canal —que representa un motor clave para la economía panameña y gestiona cerca del 3% del comercio marítimo mundial— es un ejemplo del potencial de las mujeres en posiciones directivas en sectores tradicionalmente dominados por hombres.

A lo largo de más de 40 años, Ilya Espino ha ocupado roles de creciente responsabilidad en ámbitos técnicos, operativos y de liderazgo.

Principales desafíos

Previo a su asunción, Espino declaró a The Associated Press que su principal objetivo será avanzar en el proyecto de construcción de un embalse en el río Indio, que costará 1.500 millones de dólares. Este proyecto busca asegurar el suministro de agua para el 50% de la población panameña y facilitar la operación futura de la ruta interoceánica, inaugurada en 1914.

La Junta Directiva del canal eligió a Espino para liderar este ambicioso plan, que incluye el reasentamiento de comunidades y consideraciones ambientales. Se trata del proyecto más significativo desde la expansión del canal, que se completó en junio de 2016 con una inversión superior a los 5.250 millones de dólares. Las autoridades esperan finalizar el embalse para 2031 o 2032.

Su meta es garantizar un suministro de agua sostenible sin comprometer la confiabilidad del canal ante la industria naviera. Espino advirtió que si los clientes perciben que no se están buscando soluciones a largo plazo para el agua, podrían optar por otras rutas.

Este proyecto ha generado protestas en algunas comunidades y cobra relevancia en un contexto de sequías provocadas por el fenómeno de El Niño, que ha llevado a las autoridades a restringir el número de barcos que transitan diariamente por el canal.

Tensiones geopolíticas

Como subadministradora del canal, Espino fue testigo de las tensiones generadas por los reclamos del expresidente Donald Trump, quien amenazó con retomar el control del canal, citando preocupaciones sobre la influencia china y el trato a las navieras estadounidenses. Además, la justicia de EE.UU. declaró inconstitucional la concesión de puertos a un consorcio de Hong Kong, lo que generó incertidumbre en el sector.

La nueva administradora se comprometió a mantener la operación del canal "eficiente, neutral y transparente", aclarando que las cuestiones diplomáticas son responsabilidad del Estado panameño.

"Después que uno pasó un programa de ampliación, todo es posible"

La experiencia de Espino en la ampliación de un tercer juego de esclusas para buques más grandes ha sido fundamental para su carrera. En ese proyecto, estuvo involucrada en áreas como seguridad, medio ambiente y gestión de contratos complejos.

"Después que uno pasó un programa de ampliación, todo es posible", recordó en una reciente entrevista. Su liderazgo la ha llevado a ser reconocida internacionalmente, participando en paneles y siendo invitada por la Real Academia de Ingeniería de Londres.

Además, Espino se ha convertido en un símbolo del liderazgo femenino, utilizando un casco rosado durante las obras como respuesta a quienes dudaban de su capacidad, un gesto que ha resonado a nivel mundial.