Tomás Etcheverry se despide del US Open tras caer en octavos ante Alex Michelsen

Buenos Aires, 6 septiembre (NA) – El tenista argentino Tomás Etcheverry (32°) no pudo continuar su destacada actuación en el US Open y fue derrotado por el estadounidense Alex Michelsen (46°) en los octavos de final del último Grand Slam del año.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el segundo mejor jugador nacional en el ranking ATP cayó con un marcador de 7-6 (6), 6-4 y 6-4, en un encuentro que duró cerca de tres horas.

En otro resultado relevante, el español Carlos Alcaraz (3°) se impuso al estadounidense Tommy Paul (21°) en su camino hacia la cima del tenis mundial, mientras que este lunes será el turno de Francisco Cerúndolo (25°), el único argentino que sigue en competencia.

Tomás Etcheverry enfrentó a un Michelsen que mostró un rendimiento superior, lo que le impidió al argentino seguir avanzando en el mejor US Open de su carrera.

El platense no pudo mantener su nivel tras un primer set competitivo, en el que logró recuperar un quiebre pero perdió por pequeños detalles, incluyendo la oportunidad de aprovechar dos set points en el tie-break. En los siguientes sets, no logró recuperar su mejor versión.

Los sets restantes mostraron un desarrollo similar, con quiebres tempranos en su contra. A pesar de tener dos oportunidades para recuperar el break en el décimo game del tercer set, Etcheverry no pudo capitalizarlas y se despidió en el primer match point que enfrentó.

Por su parte, el español Carlos Alcaraz avanzó sin inconvenientes al superar a Tommy Paul por 6-4, 6-3 y 6-4, en menos de dos horas y media de juego, demostrando que ha vuelto en plenitud tras su lesión en la muñeca derecha sufrida en el pasado ATP de Barcelona en abril, y se perfila como un fuerte contendiente para el italiano Jannik Sinner y el regreso al primer puesto del ranking mundial.

Francisco Cerúndolo tiene una jornada crucial el lunes 7 de septiembre, donde se enfrentará al belga Alexander Blockx (34°). Cerúndolo, que por primera vez ha alcanzado la segunda semana del US Open, busca superar su mejor actuación en un Grand Slam, ya que nunca ha llegado a los cuartos de final en este tipo de torneos.

Tras un notable triunfo ante el estadounidense Taylor Fritz (10°), donde tuvo que remontar una desventaja de dos sets en el estadio Arthur Ashe, Cerúndolo se medirá con Blockx a las 14:00 (horario argentino), con la posibilidad de ingresar al top 20 del ranking en la mira.

Agencia NA