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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este lunes 7 de septiembre

Este lunes 7 de septiembre, Salta presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 4° y 13°. Se espera cielo nublado y condiciones de baja visibilidad por la mañana.

07/09/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico para el lunes 7 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 5°. La sensación térmica es la misma, con una humedad del 87%. La visibilidad es de 10000 metros y no hay viento, con una presión atmosférica de 1025 hPa.

El clima hoy lunes 7 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 5° y una máxima de 13°. Las condiciones de viento son nulas, lo que contribuye a la sensación de frío. La humedad alta puede generar una sensación de incomodidad, especialmente en las primeras horas del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentan con un clima más cálido. El martes 8 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 23°, con cielo despejado. El miércoles 9, se espera una mínima de 11° y una máxima de 28°, también con cielo despejado. Para el jueves 10, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 29°, con probabilidad de lluvias moderadas. Finalmente, el viernes 11, la mínima será de 5° y la máxima de 13°, con lluvias ligeras.

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