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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este lunes 7 de septiembre

Este lunes 7 de septiembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 2° y 12°. Se espera un cielo mayormente despejado y vientos suaves.

07/09/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de few clouds, con una temperatura actual de y una sensación térmica de . La humedad se encuentra en 55%, la visibilidad es de 10000 m y el viento sopla a 3 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1030 hPa.

El clima hoy lunes 7 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de y una máxima de 13°. El viento será leve, lo que contribuirá a un día fresco. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles adecuados, sin probabilidades de lluvias.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en CABA se presentará de la siguiente manera: el martes 8 de septiembre, la mínima será de y la máxima de 17° con cielo despejado. El miércoles 9, se espera una mínima de 11° y una máxima de 16° con algunas nubes. El jueves 10, la mínima será de 11° y la máxima de 15° con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 11, se anticipa una mínima de y una máxima de 10° con lluvias ligeras.

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