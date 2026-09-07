Clima en CABA: cómo estará el tiempo este lunes 7 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de, con una temperatura actual dey una sensación térmica de. La humedad se encuentra en, la visibilidad es dey el viento sopla adesde el noreste. La presión atmosférica es de

El clima hoy lunes 7 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima dey una máxima de. El viento será leve, lo que contribuirá a un día fresco. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles adecuados, sin probabilidades de lluvias.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en CABA se presentará de la siguiente manera: el martes 8 de septiembre, la mínima será dey la máxima decon cielo despejado. El miércoles 9, se espera una mínima dey una máxima decon algunas nubes. El jueves 10, la mínima será dey la máxima decon probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 11, se anticipa una mínima dey una máxima decon lluvias ligeras.