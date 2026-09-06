FOTO: Incendio en un restaurante de Puerto Madero: evacuaron el lugar y dos personas fueron asistidas

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- Un incendio se registró este domingo por la tarde en el restaurante "Siga La Vaca", ubicado sobre la avenida Alicia Moreau de Justo al 1714, en el barrio porteño de Puerto Madero, donde debieron ser atendidas dos personas e intervenir bomberos para controlar la situación.

El hecho se produjo cuando se originó un foco ígneo en el sector de la parrilla del establecimiento gastronómico, lo que generó una densa columna de humo que salía por la chimenea del local y motivó la autoevacuación de unas 50 personas que se encontraban en el lugar.

Varias dotaciones de Bomberos y cinco móviles del SAME acudieron a la zona para sofocar las llamas y asistir a los afectados. Según el reporte oficial, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el fuego fue rápidamente controlado.

Durante el operativo, los profesionales de la salud atendieron en el lugar a dos hombres adultos, quienes sufrieron inhalación de humo con niveles bajos de carboxihemoglobina mientras intentaban sofocar el siniestro por sus propios medios antes de la llegada de los bomberos. Ninguno de los dos requirió traslado hospitalario.