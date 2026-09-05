La Joaqui le respondió con todo a Luck Ra: "Confundís mi silencio con falta de memoria"

FOTO: La Joaqui junto a Luck Ra, antes de su ruptura.

La Joaqui emitió un contundente comunicado tras las declaraciones de Luck Ra, quien respondió públicamente a las acusaciones de infidelidad y sugirió que la cantante estaría en una relación con un "ex gran amigo" de él.

La artista criticó que su expareja hablara de su vida sentimental en medio de rumores sobre un posible romance con Tiago PZK, argumentando que la exposición pública de su intimidad contradice el pedido de respeto hacia su nueva vida, según indicó la Agencia Noticias Argentinas.

"Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública", afirmó La Joaqui al inicio de su extenso descargo.

Esta respuesta se produce luego de que Luck Ra desmintiera haberle sido infiel, ante rumores que lo vinculaban con Tuli Acosta y su supuesta reconciliación con Guille Giles, y expresara que le dolía seguir asociado a su antigua relación.

En su mensaje, La Joaqui también hizo referencia a la forma en que concluyó su relación, haciendo declaraciones contundentes sobre circunstancias que decidió mantener en privado: "Nuestra relación terminó hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de lo que alguna vez elegí contar".

Uno de los puntos más críticos del comunicado se centró en la frase de Luck Ra, quien había calificado a la nueva pareja de La Joaqui como "un ex gran amigo". La cantante descalificó esa afirmación y aseguró que entre ellos existe una historia anterior, significativa e independiente de su antigua relación.

"Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad: es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición", expresó la exparticipante de MasterChef Celebrity, aludiendo a la relación de amistad entre el cordobés y Tiago PZK.

Además, La Joaqui sostuvo que nunca ha necesitado hacer públicas situaciones privadas para explicar el dolor que sufrió tras la ruptura y cuestionó los plazos que se imponen sobre las mujeres después de una separación.

"Los duelos no tienen un tiempo reglamentario y, mucho menos, existe un plazo que una mujer deba cumplir para que su próxima elección sea considerada digna o respetable", expresó, añadiendo: "Yo sigo eligiendo no contar muchas cosas por respeto. Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria".

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luck ra confirmó que la joaqui está de novia con tiago pzk ?????????? pic.twitter.com/bTVWeRuATj — leonel (@leoneltudo) September 6, 2026

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