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Los números en rojo de Talleres: ganó uno de sus últimos 12 partidos y es el equipo más goleado

"El Matador" apenas sumó 7 puntos de los últimos 36 y perdió siete de sus últimos 10 encuentros. En el Clausura marcha último en su grupo con cinco unidades.

05/09/2026 | 21:42Redacción Cadena 3

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El plantel de Talleres se fue silbado del Kempes. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

FOTO: El plantel de Talleres se fue silbado del Kempes. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

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Talleres atraviesa una profunda crisis de resultados y los números reflejan la complicada actualidad del equipo cordobés. Tras la derrota ante San Lorenzo, el conjunto de barrio Jardín acumuló una serie de registros negativos que lo mantienen en el fondo de la tabla.

"El Matador" ganó apenas uno de sus últimos 12 partidos, con siete derrotas en ese período. Además, consiguió solamente 7 puntos de los últimos 36 posibles, una producción que explica su caída en la clasificación.

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Siete derrotas en los últimos 10 partidos

La tendencia también se refleja en el tramo más reciente: Talleres perdió siete de sus últimos 10 encuentros y no consigue encontrar regularidad para revertir su situación.

El equipo albiazul atraviesa una racha que se prolonga partido tras partido y que lo dejó sin margen en el Torneo Clausura.

Luego de ocho fechas, Talleres suma apenas cinco puntos y se ubica en el último lugar del Grupo A del Clausura.

La derrota ante San Lorenzo, en el debut de Omar De Felippe como entrenador, profundizó el mal momento y dejó al equipo cordobés obligado a reaccionar en las próximas jornadas.

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Trece goles en contra

A los problemas para sumar puntos se agrega una marcada fragilidad defensiva. Talleres recibió 13 goles en las ocho fechas disputadas del Clausura y es el equipo más goleado de la competencia.

Los números muestran así un panorama complejo para el conjunto albiazul, que deberá mejorar de manera urgente tanto sus resultados como su funcionamiento defensivo para salir del fondo de la tabla.

Informe de Gabriel Rodríguez.

Lectura rápida

¿Qué está sucediendo con Talleres?
Talleres atraviesa una crisis de resultados, acumulando una serie de registros negativos.

¿Quién es el entrenador actual de Talleres?
El actual entrenador de Talleres es Omar De Felippe.

¿Cuántos puntos ha sumado Talleres en el Torneo Clausura?
Talleres ha sumado apenas cinco puntos en el Torneo Clausura.

¿Cuántos goles ha recibido Talleres en el Clausura?
Talleres ha recibido 13 goles en las ocho fechas disputadas del Clausura.

¿Cuál es la posición actual de Talleres en la tabla?
Talleres se ubica en el último lugar del Grupo A del Clausura.

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