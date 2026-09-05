Seattle Times y Newsday demandan a OpenAI y Microsoft por uso de su periodismo

Las publicaciones Seattle Times y Newsday se unieron a la creciente lista de organizaciones que demandan a OpenAI y Microsoft por la supuesta utilización de su periodismo para entrenar inteligencia artificial. En un contexto donde la inteligencia artificial se convierte en una herramienta cada vez más común, la demanda argumenta que el uso no autorizado de su contenido podría llevar a la industria periodística a un estado "roto más allá de la reparación".

La demanda, que fue presentada recientemente, describe a la inteligencia artificial generativa como "una serpiente que se come a sí misma", advirtiendo que podría "destruir las propias organizaciones" que generan el contenido que alimenta. En este sentido, las entidades demandantes expresaron su preocupación por el impacto que estas tecnologías pueden tener en la creación de contenido original.

"Los productos de inteligencia artificial como ChatGPT y CoPilot son presentados como generadores de contenido, pero en realidad son consumidores voraces que devoran contenido escrito por humanos, entregando de vuelta al mundo copias e imitaciones derivadas de ese mismo contenido original que consumieron para alcanzar sus objetivos comerciales", se señala en la demanda.

Este caso se suma a la demanda presentada por The New York Times contra OpenAI y Microsoft en 2023, en la que se alegó infracción de derechos de autor. A medida que la situación evoluciona, más publicaciones están comenzando a seguir el mismo camino, reflejando un panorama incierto para el futuro del periodismo.

Un portavoz de Microsoft comentó que la empresa está "sorprendida por la demanda", pero está "siempre dispuesta a sentarse y explorar soluciones a este tipo de disputas". La situación plantea interrogantes sobre la ética y la legalidad del uso de contenido periodístico en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, lo que podría tener repercusiones significativas en la industria.