Las glorias matutinas enfrentan un dilema evolutivo ante el cambio climático

Las glorias matutinas se encuentran atrapadas en un conflicto evolutivo entre la necesidad de adaptarse al cambio climático y la atracción de polinizadores, que están en rápido declive. Un estudio de la Universidad de Michigan mostró que, en un periodo de solo nueve años, la tasa de adaptación de estas plantas disminuyó un 96%, a pesar de que aún conservaban una notable diversidad genética.

Los investigadores descubrieron que la presión de los polinizadores favorecía la evolución de flores más grandes, lo que a su vez limitaba la capacidad de adaptación a otras presiones selectivas. La profesora Regina Baucom explicó que esta conexión entre la atracción de polinizadores y el tamaño de las flores restringe la adaptación de las plantas a los cambios ambientales.

A pesar de la diversidad genética presente en las poblaciones de glorias matutinas, la selección natural estaba favoreciendo la atracción de polinizadores, lo que podría comprometer su capacidad para adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes. "El planta no se está quedando sin combustible evolutivo, sino que está cada vez más encerrada en una trayectoria que favorece la atracción de polinizadores, potencialmente a expensas de la adaptación climática", afirmó Baucom.

El estudio, liderado por Sasha Bishop, quien recientemente obtuvo su doctorado, se enmarca en un esfuerzo más amplio por comprender cómo los cambios ambientales provocados por el ser humano están afectando la evolución. El calentamiento global es solo una de las múltiples presiones que enfrentan las plantas y los animales. La destrucción de hábitats y el uso extensivo de pesticidas y herbicidas han contribuido a una disminución drástica de las poblaciones de polinizadores.

Bishop señaló que el estudio, publicado en Evolution Letters, explora la creciente discrepancia entre la teoría evolutiva y lo que los investigadores observan en la naturaleza. A pesar de que la teoría sugiere que los organismos pueden adaptarse rápidamente a cambios ambientales, muchas poblaciones de plantas silvestres no parecen estar a la altura de esta expectativa.

Para investigar el problema, los investigadores cultivaron plantas de gloria matutina a partir de semillas recolectadas de poblaciones silvestres en dos momentos distintos, con un intervalo de nueve años. Mediante la medición de varios rasgos, como el tamaño de las flores y el tiempo de floración, los científicos calcularon la tasa de adaptación de las plantas utilizando una estadística conocida como R, que estima cómo se espera que una población se adapte considerando las relaciones entre múltiples rasgos.

Los resultados indicaron que la tasa de adaptación había caído de aproximadamente el 76% al 9% en solo nueve años. Esta caída significativa en la adaptación evolutiva sugiere un aumento considerable en las restricciones evolutivas en un periodo relativamente corto.

La implicación de esta investigación sugiere que la disminución de polinizadores podría estar haciendo que estas plantas sean potencialmente menos capaces de adaptarse a los cambios climáticos. La profesora Baucom concluyó que, a pesar de la diversidad genética, la presión por atraer polinizadores podría estar limitando la capacidad de adaptación de las glorias matutinas ante un mundo que se calienta.