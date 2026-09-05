Atlético Madrid sufrió una dura derrota ante Athletic de Bilbao en el regreso de Julián Álvarez

FOTO: El equipo vasco goleó y sube en la tabla.

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) — En el regreso de Julián Álvarez, Atlético Madrid perdió 3-0 en su visita al Athletic de Bilbao, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de LaLiga de España, que se disputó parcialmente este sábado.

En otros encuentros, Deportivo La Coruña logró una victoria como visitante ante Villarreal por 3-2, mientras que Rayo Vallecano se impuso a Racing de Santander con el mismo marcador.

En el estadio San Mamés, Athletic de Bilbao capitalizó todas las debilidades que presentó Atlético Madrid, logrando una victoria contundente con goles de Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet, este último anotando sobre el final, aunque el resultado ya estaba sellado.

Álvarez ingresó en el minuto 60, tras la controversia por su fallido traspaso a Barcelona, pero no pudo influir en el rendimiento del equipo, que ahora ocupa el séptimo puesto en la tabla, mientras que el conjunto vasco avanza al noveno lugar.

Además, en el equipo madrileño también participaron los argentinos Cristian "Cuti" Romero y Giovanni Simeone, hijo del entrenador Diego Simeone.

El recién ascendido La Coruña sorprendió al vencer agónicamente a Villarreal por 3-2, con goles de Luismi Cruz, Zakkira Eddanchouri y Pierre Aubameyang, mientras que Pepe y un gol en propia puerta de Traoré anotaron para el equipo castellonense.

Por su parte, Rayo Vallecano triunfó sobre Racing Santander por 3-2, con goles de Andrei Ratiu y un doblete de Camello, mientras que Canales y Pablo García marcaron para el elenco cantábrico.

La jornada de LaLiga continuará este domingo con los partidos Valencia-Barcelona, Málaga-Levante, Alavés-Osasuna y Espanyol-Sevilla, mientras que el lunes se enfrentarán Getafe-Celta de Vigo y Elche-Real Sociedad.