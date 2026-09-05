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Atlético Madrid sufrió una dura derrota ante Athletic de Bilbao en el regreso de Julián Álvarez

El argentino poco pudo hacer para evitar un 3-0 inapelable. El equipo de Simeone se posiciona séptimo en LaLiga tras la derrota en San Mamés.

05/09/2026 | 21:41Redacción Cadena 3

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El equipo vasco goleó y sube en la tabla.

FOTO: El equipo vasco goleó y sube en la tabla.

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Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) — En el regreso de Julián Álvarez, Atlético Madrid perdió 3-0 en su visita al Athletic de Bilbao, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de LaLiga de España, que se disputó parcialmente este sábado.

En otros encuentros, Deportivo La Coruña logró una victoria como visitante ante Villarreal por 3-2, mientras que Rayo Vallecano se impuso a Racing de Santander con el mismo marcador.

En el estadio San Mamés, Athletic de Bilbao capitalizó todas las debilidades que presentó Atlético Madrid, logrando una victoria contundente con goles de Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet, este último anotando sobre el final, aunque el resultado ya estaba sellado.

Álvarez ingresó en el minuto 60, tras la controversia por su fallido traspaso a Barcelona, pero no pudo influir en el rendimiento del equipo, que ahora ocupa el séptimo puesto en la tabla, mientras que el conjunto vasco avanza al noveno lugar.

Además, en el equipo madrileño también participaron los argentinos Cristian "Cuti" Romero y Giovanni Simeone, hijo del entrenador Diego Simeone.

El recién ascendido La Coruña sorprendió al vencer agónicamente a Villarreal por 3-2, con goles de Luismi Cruz, Zakkira Eddanchouri y Pierre Aubameyang, mientras que Pepe y un gol en propia puerta de Traoré anotaron para el equipo castellonense.

Por su parte, Rayo Vallecano triunfó sobre Racing Santander por 3-2, con goles de Andrei Ratiu y un doblete de Camello, mientras que Canales y Pablo García marcaron para el elenco cantábrico.

La jornada de LaLiga continuará este domingo con los partidos Valencia-Barcelona, Málaga-Levante, Alavés-Osasuna y Espanyol-Sevilla, mientras que el lunes se enfrentarán Getafe-Celta de Vigo y Elche-Real Sociedad.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido?
Atlético Madrid perdió 3-0 ante Athletic de Bilbao en LaLiga.

¿Quiénes anotaron los goles?
Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet marcaron para el Athletic.

¿Cuándo se jugó el partido?
El encuentro se llevó a cabo el 5 de septiembre de 2026.

¿Dónde se disputó el partido?
El partido se jugó en el estadio San Mamés, Bilbao.

¿Cómo fue el rendimiento de Julián Álvarez?
Álvarez ingresó en el minuto 60, pero no pudo cambiar el rumbo del partido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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