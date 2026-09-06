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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este domingo 6 de septiembre

Este domingo 6 de septiembre, Mendoza presenta un clima frío con temperaturas que oscilarán entre 1° y 11°. Se espera cielo con nieve ligera y una sensación térmica de -2°. La humedad es del 85%.

06/09/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: nieve ligera y temperaturas frías este domingo

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Alertas

No se reportan alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de light snow, con una temperatura actual de 1°. La sensación térmica se siente aún más fría, alcanzando -2°. La humedad es del 85%, lo que contribuye a la sensación de frío. La visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 3.6 m/s desde el sur-suroeste, con una presión atmosférica de 1035 hPa.

El clima hoy domingo 6 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 1° y una máxima de 11°. Las condiciones de viento, junto con la alta humedad, mantendrán un ambiente fresco durante el día. Se recomienda a la población abrigarse adecuadamente si se planea salir, dado el frío y la posibilidad de nieve ligera.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentan con un clima más templado. El lunes 7 de septiembre, la mínima será de 4° y la máxima de 15°, con cielo despejado. El martes 8, se espera una mínima de 9° y una máxima de 20°, también con cielo despejado. El miércoles 9, la mínima será de 12° y la máxima de 21°, manteniendo el cielo despejado. Para el jueves 10, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 20°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el viernes 11, la mínima será de 6° y la máxima de 15°, con posibilidad de lluvias moderadas.

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