Clima en CABA: cómo estará el tiempo este domingo 6 de septiembre
Este domingo 6 de septiembre, la temperatura mínima en CABA será de 3° y la máxima alcanzará los 11°. Se espera un cielo despejado y condiciones de viento moderado.
FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 6 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en CABA se presenta con un clear sky. La temperatura actual es de 6°, con una sensación térmica de 4°. La humedad se encuentra en un 75%, la visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el sur.
El clima hoy domingo 6 de septiembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 3° y una máxima de 11°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h. La humedad se mantendrá en niveles altos, alrededor del 75%, y no se esperan lluvias durante el día.
Pronóstico extendido
El pronóstico para los próximos días indica que el lunes 7 de septiembre la mínima será de 7° y la máxima de 14°, con cielo despejado. El martes 8 de septiembre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 14°, también con cielo despejado. Para el miércoles 9 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 16°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el jueves 10 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 15°, con probabilidad de lluvias ligeras.