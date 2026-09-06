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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este domingo 6 de septiembre

Este domingo 6 de septiembre, la temperatura mínima en CABA será de 3° y la máxima alcanzará los 11°. Se espera un cielo despejado y condiciones de viento moderado.

06/09/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 6 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se presenta con un clear sky. La temperatura actual es de 6°, con una sensación térmica de 4°. La humedad se encuentra en un 75%, la visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el sur.

El clima hoy domingo 6 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 3° y una máxima de 11°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h. La humedad se mantendrá en niveles altos, alrededor del 75%, y no se esperan lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el lunes 7 de septiembre la mínima será de 7° y la máxima de 14°, con cielo despejado. El martes 8 de septiembre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 14°, también con cielo despejado. Para el miércoles 9 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 16°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el jueves 10 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 15°, con probabilidad de lluvias ligeras.

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