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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo 6 de septiembre

Este domingo 6 de septiembre, Tucumán presentará un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 7° y 14°. Se espera cielo nublado y vientos moderados desde el sureste.

06/09/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Este domingo 6 de septiembre, el clima en Tucumán se caracterizará por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 11°. La humedad se encuentra en un 44%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la región. Además, el viento sopla a 5 m/s desde el sureste, lo que puede generar un leve aumento en la sensación de frío.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 7° y una máxima de 14°. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, lo que limitará la presencia del sol y mantendrá las temperaturas en un rango fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se sitúa en 1029 hPa.

Para los próximos días, el pronóstico indica un leve ascenso en las temperaturas. El lunes 7 de septiembre, se anticipa una mínima de 6° y una máxima de 21°, con cielo poco nublado. El martes 8 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 9° y 24°, manteniendo condiciones similares. El miércoles 9 de septiembre, se prevé un cielo despejado con mínimas de 13° y máximas de 25°.

Sin embargo, hacia el final de la semana, se espera un cambio en las condiciones climáticas. El jueves 10 de septiembre, se anticipa la posibilidad de lluvias ligeras, con mínimas de 14° y máximas de 25°. El viernes 11 de septiembre, las lluvias podrían continuar, con temperaturas que oscilarán entre 15° y 24°.

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