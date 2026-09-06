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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este domingo 6 de septiembre

Este domingo 6 de septiembre, Rosario presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 2° y 14°. El cielo estará despejado y se prevé un día sin lluvias.

06/09/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 6 de septiembre

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Este domingo 6 de septiembre, el clima en Rosario se caracterizará por un ambiente fresco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Las temperaturas mínimas alcanzarán los , mientras que la máxima se elevará hasta los 14°. Las condiciones meteorológicas son favorables, con un cielo completamente despejado.

En cuanto a las condiciones actuales, a las 6:57 horas, la temperatura en Rosario es de , con una sensación térmica de . La humedad se sitúa en un 65%, lo que contribuye a la frescura del ambiente. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 5 m/s desde el suroeste, lo que puede generar una leve sensación de frío.

Durante el día, se espera que el viento mantenga su intensidad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo habitual. Sin embargo, no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La presión atmosférica se mantiene en 1034 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones climáticas.

En el pronóstico extendido, para el lunes 7 de septiembre, se anticipa una mínima de y una máxima de 16°, con cielo despejado. Para el martes 8, las temperaturas oscilarán entre y 20°, manteniendo el cielo claro. A medida que avancen los días, se prevé un aumento gradual de las temperaturas, alcanzando hasta 24° el miércoles 9, aunque con algunas nubes. Sin embargo, para el jueves 10, se anticipa un descenso en las temperaturas, con mínimas de 11° y máximas de 15°, además de probabilidad de lluvias moderadas.

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