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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 6 de septiembre

Este domingo 6 de septiembre, Córdoba presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 2° y 12°. Se espera un cielo despejado y condiciones de viento moderado.

06/09/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico para el 6 de septiembre

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Este domingo 6 de septiembre, el clima en Córdoba se caracteriza por un ambiente fresco y despejado. La temperatura actual es de 8°, con una sensación térmica de 5°. La humedad se sitúa en un 44%, lo que contribuye a la percepción de frío en la mañana. El viento sopla desde el suroeste a 5.66 m/s, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros.

En cuanto a las temperaturas del día, se prevé una mínima de 2° y una máxima de 12°. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que el sol brille y ayude a elevar la temperatura hacia el mediodía. Sin embargo, las mañanas y noches seguirán siendo frescas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

La presión atmosférica se mantiene en 1034 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Los vientos, aunque moderados, no deberían causar inconvenientes para las actividades diarias.

Para los próximos días, el pronóstico se mantiene favorable. El lunes 7 de septiembre, se anticipa una mínima de 4° y una máxima de 16°, con cielo despejado. El martes 8 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 7° y 22°, también con cielo despejado. A partir del miércoles, se prevén algunas nubes, con temperaturas mínimas de 11° y máximas de 25°. Sin embargo, el jueves 10 de septiembre, se espera un cambio en las condiciones, con lluvias moderadas y temperaturas que variarán entre 9° y 16°.

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