Clima en Salta: cómo estará el tiempo este domingo 6 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de broken clouds, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica se siente un poco más baja, alcanzando los 10°. La humedad es del 42%, lo que indica un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte, contribuyendo a una sensación de frescura en la mañana.

El clima hoy domingo 6 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 12°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo del día, sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en torno al 42%, y la visibilidad seguirá siendo excelente. El viento, aunque leve, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con un clima mayormente despejado. El lunes 7 de septiembre, la mínima será de 7° y la máxima de 17°. El martes 8, se espera una mínima de 6° y una máxima de 24°. Para el miércoles 9, las temperaturas oscilarán entre 11° y 28°. Finalmente, el jueves 10, la mínima será de 12° y la máxima de 25°. El viernes 11, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 31°, con posibilidad de lluvias ligeras.