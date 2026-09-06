Descubrimiento de puntas de proyectil de 80,000 años reescribe la historia humana

Un equipo de arqueólogos identificó puntas de proyectil de aproximadamente 80,000 años en el sitio de Obi-Rakhmat, en Uzbekistán. Estas pequeñas puntas, que presentan un diseño y daños por impacto similares a armas encontradas en sitios de Homo sapiens en Francia, podrían haber sido utilizadas como flechas. Este hallazgo plantea la posibilidad de que la tecnología de proyectiles sofisticados existiera en Asia Central mucho antes de que los humanos modernos se establecieran en Europa, lo que podría reescribir un capítulo importante de la migración humana.

Los puntos identificados fueron hallados en las capas de ocupación más antiguas de este sitio, que datan de hace 80,000 años. Su tamaño y forma son comparables a los pequeños flechas que Homo sapiens fabricó durante su incursión en el territorio de los neandertales en el Valle del Ródano, aproximadamente 25,000 años después. Un estudio reciente publicado en PLOS One argumentó que este descubrimiento podría cambiar la narrativa sobre el primer asentamiento de Homo sapiens en Europa.

Históricamente, los modelos cronoculturales y antropológicos de la prehistoria se desarrollaron en Europa, especialmente en Francia, en el siglo XIX. Estos modelos eran lineales y eurocéntricos, sugiriendo que los Cro-Magnon, descendientes de los neandertales, fueron los primeros en establecerse en Europa. Sin embargo, investigaciones más recientes han reconocido el origen africano de Homo sapiens y la existencia de tecnologías y características sociales que marcaron el Paleolítico Superior occidental.

El sitio de Obi-Rakhmat fue descubierto en 1962 y ha sido objeto de excavaciones recientes lideradas por Andrei Krivoshapkin. Este refugio, situado a 1,250 metros sobre el nivel del mar, ha proporcionado un registro arqueológico notable que incluye una industria lítica consistente, con puntos, grandes cuchillas y microcuchillas que datan de 80,000 a 40,000 años atrás. Los puntos de proyectil identificados son pequeños, no retocados y presentan marcas de impacto que sugieren su uso como armas.

La identificación de estas puntas plantea preguntas sobre la tecnología de proyectiles de los primeros humanos. La diferencia en el diseño de herramientas y armas entre Homo sapiens y los neandertales es significativa. Mientras que las puntas de Homo sapiens eran más pequeñas y específicas para la caza, las de los neandertales eran generalmente más grandes y se utilizaban para diversas actividades, incluyendo la recolección de plantas.

El hallazgo de estas puntas de proyectil podría indicar que existieron centros independientes de invención tecnológica. La similitud entre los puntos de Obi-Rakhmat y aquellos hallados en el sitio de Mandrin, en Francia, sugiere que la tecnología de proyectiles avanzados pudo haberse desarrollado en diferentes regiones, lo que lleva a replantear la historia de la migración humana y la expansión de Homo sapiens en Europa.