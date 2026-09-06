FOTO: El impacto del bullying se extiende más allá de la escuela: un llamado a la acción

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- El fenómeno del bullying no concluye al sonar el timbre de salida de la escuela; las burlas y humillaciones pueden continuar en plataformas digitales como WhatsApp, redes sociales o videojuegos. Esta situación permite que el acoso persista en el hogar, afectando a los niños y adolescentes incluso durante momentos de descanso.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), se destaca que las dinámicas de violencia entre pares están adquiriendo características cada vez más "híbridas", donde el ámbito físico y el digital se entrelazan. Según un reciente informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, un conflicto originado en la escuela puede intensificarse en línea, alterando las relaciones de los estudiantes al día siguiente. Además, el contenido digital puede ser accesible en cualquier momento y llegar a nuevas audiencias, dejando una huella difícil de borrar.

La magnitud de este problema es alarmante. Las Pruebas Aprender 2023, que involucraron a 614.817 estudiantes de sexto grado de diversas escuelas en Argentina, revelaron que el 63% de los encuestados había experimentado al menos una situación de agresión o violencia en el año, ya sea en el entorno escolar o en redes sociales. Asimismo, el 56% afirmó haber presenciado agresiones, el 34% admitió haber agredido a otro compañero y el 36% se sintió discriminado.

Por otro lado, un estudio de UNICEF Argentina muestra que la proporción de adolescentes de 13 a 17 años que reportó haber sufrido acoso en su entorno aumentó del 25% al 41% entre 2024 y 2025. En este contexto, el 37% conocía a al menos un compañero que había vivido bullying y el 14% lo había padecido en carne propia. La Dra. Silvina Pedrouzo, pediatra especialista en Desarrollo Infantil, subrayó que uno de los cambios más preocupantes es que el bullying ahora puede extenderse a las redes, lo que acompaña a los jóvenes durante gran parte del día. Anteriormente, regresar a casa ofrecía un respiro frente a estas situaciones.

La Dra. Silvina Pedrouzo también resaltó que el acceso constante a los dispositivos móviles difumina las barreras entre el acoso en la escuela y el digital, amplificando su impacto y, por ende, el daño causado. El Dr. Sergio Snieg, pediatra del Comité de Pediatría Ambulatoria de la SAP, advirtió que el mismo dispositivo que se usa para comunicarse con amigos puede convertirse en una herramienta de hostigamiento constante, enfatizando que lo digital no es una realidad separada y puede tener consecuencias graves sobre la salud de los jóvenes.

El documento de la SAP fue elaborado en colaboración con varios comités y subcomisiones de la organización, y forma parte de una campaña de prevención que se llevará a cabo del 7 al 12 de septiembre. Esta iniciativa busca aclarar que no todas las peleas o conflictos entre compañeros constituyen bullying. Se define el acoso escolar como un comportamiento intencional y sistemático que busca causar daño, lo que implica un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima.

El bullying puede manifestarse a través de violencia física, verbal o relacional, y el informe enfatiza que toda situación de violencia entre pares debe ser atendida por adultos. Minimizarla puede contribuir a su perpetuación. No hay un único perfil de quien ejerce el acoso; este puede presentarse en alumnos con diversos antecedentes, y el grupo de pares juega un rol crucial en sostener estas dinámicas.

La Dra. Ana Laura Tellechea advirtió sobre el error común de reducir el problema a solo dos chicos: el agresor y la víctima. El bullying es un fenómeno grupal que requiere un enfoque integral para su solución, involucrando a compañeros, adultos responsables y la institución educativa.

En cuanto al ciberbullying, este se caracteriza por un hostigamiento intencional y sistemático en el ámbito digital, incluyendo mensajes de odio, burlas y suplantación de identidad, entre otros. El uso de herramientas de inteligencia artificial puede amplificar la manipulación de contenidos, y el entorno digital puede aumentar el daño, ya que una publicación puede ser vista por una audiencia mucho más amplia y difícil de borrar. El anonimato y la falta de contacto físico presentan nuevos retos.

El Dr. Juan Pablo Bria, miembro del Comité de Estudios Permanentes en Adolescencia de la SAP, enfatizó que las agresiones digitales son igualmente reales y pueden generar un estado de alerta constante en los niños y adolescentes. Es crucial que los adultos no minimicen estas situaciones, sino que trabajen en conjunto con la familia y la escuela para interrumpir la dinámica de acoso.

Una encuesta del Programa Convivencia Respetuosa entre Pares del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires reveló que el 66,2% de 1.380 adolescentes de 12 a 18 años había sido víctima o conocía a alguien que sufrió bullying, siendo el 77,2% de estas situaciones ocurridas en el ámbito escolar y el 33,8% en redes sociales. Alarmantemente, el 24,4% de los adolescentes no habló con nadie sobre su experiencia de acoso, lo que puede dificultar la detección del problema.

La SAP advierte que el bullying y el ciberbullying pueden generar estrés crónico, manifestándose en síntomas como cansancio, dolores de cabeza y problemas gastrointestinales. Las señales de alerta también pueden incluir alteraciones del sueño, dificultades de aprendizaje, aislamiento social y cambios en el estado de ánimo, así como un aumento en la ideación suicida en los casos más graves.

En este contexto, la SAP desaconseja pedir a los niños o adolescentes que enfrenten solos a sus agresores, y considera que el cambio de escuela no es una solución automática. Es esencial abordar la dinámica que permitió el acoso para evitar que se repita. En el caso del ciberbullying, se recomienda contener a la víctima, evitar la venganza y colaborar con la escuela y los adultos responsables para una solución efectiva.