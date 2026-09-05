Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy sábado 5 de septiembre.

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El número de sorteo 26554, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el sábado 5 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue el 1137, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Eucaliptus).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1137

2° 0444

3° 2408

4° 2097

5° 7454

6° 4144

7° 7381

8° 8053

9° 8888

10° 6867

11° 8891

12° 5474

13° 3342

14° 8461

15° 8285

16° 8861

17° 6292

18° 9500

19° 4813

20° 6621