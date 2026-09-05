Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy sábado 5 de septiembre.
El sorteo número 26554 de la quiniela nocturna se realizó el sábado 5 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue el 1137, que se interpreta como A primera (Eucaliptus).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26554, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el sábado 5 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue el 1137, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Eucaliptus).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1137
2° 0444
3° 2408
4° 2097
5° 7454
6° 4144
7° 7381
8° 8053
9° 8888
10° 6867
11° 8891
12° 5474
13° 3342
14° 8461
15° 8285
16° 8861
17° 6292
18° 9500
19° 4813
20° 6621
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26554 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 5 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 1137.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como A primera (Eucaliptus).
¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números del 2° al 20° son 0444, 2408, 2097, 7454, 4144, 7381, 8053, 8888, 6867, 8891, 5474, 3342, 8461, 8285, 8861, 6292, 9500, 4813 y 6621.