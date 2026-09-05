FOTO: Avalancha en Cerro Chapelco: dos esquiadores escaparon por poco de un gran peligro

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- Una avalancha tuvo lugar en el Cerro Chapelco, ubicado en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, donde dos esquiadores lograron escapar por poco del desastre natural. El evento ocurrió en la tarde del jueves en una ladera no habilitada para el descenso, a aproximadamente 1.980 metros sobre el nivel del mar, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

El momento del desprendimiento fue capturado por testigos que se encontraban en las cercanías, y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales. En el video, se observa cómo una gran masa de nieve gana velocidad mientras los dos esquiadores descienden, quedando a escasa distancia de la avalancha.

Por suerte, ambos deportistas pudieron alejarse a tiempo y alcanzar una zona segura sin sufrir lesiones. Desde el centro de esquí, se destacó que la salvación de los esquiadores fue realmente afortunada, considerando la proximidad del desprendimiento.

Una vez detectada la avalancha, el personal del Cerro Chapelco activó el protocolo de seguridad y cercó el área afectada para prevenir nuevos incidentes. Desde el complejo enfatizaron la necesidad de respetar las zonas habilitadas y las indicaciones del personal especializado, dado que las áreas fuera de pista pueden presentar riesgos ocultos.