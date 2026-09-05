En vivo

El Show de Cadena 3

Ulises Llanos

Argentina

En vivo

El Show de Cadena 3

Ulises Llanos

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Vélez vs. Estudiantes

La Plata

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Avalancha en Cerro Chapelco: dos esquiadores escaparon por poco de un gran peligro

Un video muestra cómo dos esquiadores lograron evitar ser alcanzados por una avalancha en Cerro Chapelco, Neuquén. El incidente se registró el jueves en el sector conocido como "el filo".

05/09/2026 | 20:52Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Avalancha en Cerro Chapelco: dos esquiadores escaparon por poco de un gran peligro

FOTO: Avalancha en Cerro Chapelco: dos esquiadores escaparon por poco de un gran peligro

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- Una avalancha tuvo lugar en el Cerro Chapelco, ubicado en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, donde dos esquiadores lograron escapar por poco del desastre natural. El evento ocurrió en la tarde del jueves en una ladera no habilitada para el descenso, a aproximadamente 1.980 metros sobre el nivel del mar, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

El momento del desprendimiento fue capturado por testigos que se encontraban en las cercanías, y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales. En el video, se observa cómo una gran masa de nieve gana velocidad mientras los dos esquiadores descienden, quedando a escasa distancia de la avalancha.

Por suerte, ambos deportistas pudieron alejarse a tiempo y alcanzar una zona segura sin sufrir lesiones. Desde el centro de esquí, se destacó que la salvación de los esquiadores fue realmente afortunada, considerando la proximidad del desprendimiento.

Una vez detectada la avalancha, el personal del Cerro Chapelco activó el protocolo de seguridad y cercó el área afectada para prevenir nuevos incidentes. Desde el complejo enfatizaron la necesidad de respetar las zonas habilitadas y las indicaciones del personal especializado, dado que las áreas fuera de pista pueden presentar riesgos ocultos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Cerro Chapelco?
Una avalancha se produjo en el Cerro Chapelco, donde dos esquiadores casi son alcanzados.

¿Quiénes estaban involucrados?
Dos esquiadores que descendían por una ladera no habilitada.

¿Cuándo sucedió el incidente?
El hecho ocurrió el jueves por la tarde.

¿Dónde tuvo lugar la avalancha?
En el Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, Neuquén.

¿Por qué es importante este evento?
Resalta los peligros de esquiar fuera de las zonas habilitadas y la necesidad de seguir las indicaciones de seguridad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf