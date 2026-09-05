FOTO: Avalancha en Cerro Chapelco: dos esquiadores escaparon por poco de un peligro inminente

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- Una avalancha tuvo lugar en el Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, y por un estrecho margen no alcanzó a dos esquiadores que descendían por una ladera fuera de las zonas habilitadas del complejo invernal.

El incidente ocurrió durante la tarde del jueves en el área conocida como "el filo", a una altitud de casi 1.980 metros sobre el nivel del mar, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

El suceso fue capturado de manera fortuita por testigos en las cercanías, y las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales. En el video se puede ver cómo una gran masa de nieve comienza a descender a gran velocidad mientras los dos esquiadores realizan su descenso, quedando a pocos metros de la avalancha.

Por suerte, ambos esquiadores lograron alejarse a tiempo y alcanzaron una zona segura sin sufrir ningún tipo de lesiones. Desde el entorno del centro de esquí subrayaron que la salida ilesa de los deportistas fue una verdadera fortuna, dada la proximidad que tuvieron con el desprendimiento.

Tras el evento, el personal del Cerro Chapelco activó el protocolo de seguridad y acordonó la zona afectada para prevenir nuevos incidentes. Desde el complejo reiteraron la importancia de respetar las áreas habilitadas y seguir las indicaciones del personal especializado, ya que los sectores fuera de pista no disponen de los mismos controles y pueden presentar riesgos que no son evidentes a simple vista.