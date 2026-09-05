Putin recibió a los emisarios de Trump y avanzó en las conversaciones sobre Ucrania: los detalles

FOTO: Vladimir Putin recibió a Steve Witkoff y Jared Kushner en el Kremlin.

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió este sábado en el Kremlin a los enviados del mandatario estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en una reunión destinada a analizar posibles caminos para destrabar las negociaciones sobre la guerra en Ucrania.

El encuentro se extendió durante más de tres horas y, según informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, tuvo un carácter “significativo, constructivo, extremadamente franco y confidencial”. La conversación se desarrolló tanto en la sala de trabajo como en encuentros informales.

Putin destacó los avances militares rusos

Durante la reunión, la delegación rusa expuso su evaluación de la situación en el frente y destacó los avances de sus fuerzas en las zonas de combate.

Según Ushakov, Putin remarcó la necesidad de abordar las que Moscú considera las “causas profundas” del conflicto y expresó confianza en que el Ejército ruso alcanzará los objetivos que se planteó.

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Al mismo tiempo, el mandatario ruso reafirmó su disposición a mantener la cooperación con Estados Unidos para buscar una salida política y diplomática a la guerra.

Witkoff y Kushner llevarán el mensaje a Kiev

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el compromiso de los enviados estadounidenses de trasladar a Kiev las observaciones y evaluaciones planteadas personalmente por Putin sobre una posible solución duradera.

Witkoff y Kushner tienen previsto viajar a Ucrania para reunirse con el presidente Volodímir Zelenski. Será el siguiente paso de una misión diplomática impulsada por Trump para intentar reactivar un proceso de negociaciones que permanecía estancado.

Putin, por su parte, volvió a rechazar la idea de limitarse a un alto el fuego temporal y sostuvo que Moscú busca una solución que permita alcanzar una paz duradera.

También hablaron de negocios entre Rusia y Estados Unidos

Las conversaciones no se limitaron al conflicto ucraniano. De acuerdo con Ushakov, las delegaciones abordaron en detalle cuestiones económicas y posibles proyectos ruso-estadounidenses de gran escala.

El funcionario calificó las negociaciones como “oportunas y muy beneficiosas para ambas partes” y señaló que el trabajo desarrollado por los enviados de Trump tendrá continuidad.

También confirmó que Putin y Trump mantendrán nuevos contactos personales dentro de este proceso.

El saludo de Putin y el mensaje de Trump

Al comienzo del encuentro, Putin recibió a Witkoff y Kushner con un breve saludo en inglés: “Welcome. Nice to meet you”. Además, transmitió sus mejores deseos a Trump y agradeció sus esfuerzos para intentar resolver el conflicto.

Trump, en tanto, había señalado que sus enviados viajaban a Moscú con una propuesta destinada a poner fin a la guerra y destacó sus gestiones diplomáticas internacionales.

Las negociaciones entre Washington y Moscú se habían frenado en los últimos meses. La nueva ronda busca establecer condiciones que permitan volver a poner en marcha un proceso de diálogo entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania.

Por ahora, no se anunció ningún acuerdo concreto tras la reunión en el Kremlin.

*Con información de EFE y RT.