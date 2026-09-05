Putin recibió a los emisarios de Trump y avanzó en las conversaciones sobre Ucrania: los detalles
Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron más de tres horas con Putin en el Kremlin. Moscú calificó el encuentro de constructivo y dijo que continuará el diálogo con Washington.
05/09/2026 | 21:10Redacción Cadena 3
FOTO: Vladimir Putin recibió a Steve Witkoff y Jared Kushner en el Kremlin.
El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió este sábado en el Kremlin a los enviados del mandatario estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en una reunión destinada a analizar posibles caminos para destrabar las negociaciones sobre la guerra en Ucrania.
El encuentro se extendió durante más de tres horas y, según informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, tuvo un carácter “significativo, constructivo, extremadamente franco y confidencial”. La conversación se desarrolló tanto en la sala de trabajo como en encuentros informales.
Putin destacó los avances militares rusos
Durante la reunión, la delegación rusa expuso su evaluación de la situación en el frente y destacó los avances de sus fuerzas en las zonas de combate.
Según Ushakov, Putin remarcó la necesidad de abordar las que Moscú considera las “causas profundas” del conflicto y expresó confianza en que el Ejército ruso alcanzará los objetivos que se planteó.
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Al mismo tiempo, el mandatario ruso reafirmó su disposición a mantener la cooperación con Estados Unidos para buscar una salida política y diplomática a la guerra.
Witkoff y Kushner llevarán el mensaje a Kiev
Uno de los puntos centrales de la reunión fue el compromiso de los enviados estadounidenses de trasladar a Kiev las observaciones y evaluaciones planteadas personalmente por Putin sobre una posible solución duradera.
Witkoff y Kushner tienen previsto viajar a Ucrania para reunirse con el presidente Volodímir Zelenski. Será el siguiente paso de una misión diplomática impulsada por Trump para intentar reactivar un proceso de negociaciones que permanecía estancado.
Putin, por su parte, volvió a rechazar la idea de limitarse a un alto el fuego temporal y sostuvo que Moscú busca una solución que permita alcanzar una paz duradera.
También hablaron de negocios entre Rusia y Estados Unidos
Las conversaciones no se limitaron al conflicto ucraniano. De acuerdo con Ushakov, las delegaciones abordaron en detalle cuestiones económicas y posibles proyectos ruso-estadounidenses de gran escala.
El funcionario calificó las negociaciones como “oportunas y muy beneficiosas para ambas partes” y señaló que el trabajo desarrollado por los enviados de Trump tendrá continuidad.
También confirmó que Putin y Trump mantendrán nuevos contactos personales dentro de este proceso.
El saludo de Putin y el mensaje de Trump
Al comienzo del encuentro, Putin recibió a Witkoff y Kushner con un breve saludo en inglés: “Welcome. Nice to meet you”. Además, transmitió sus mejores deseos a Trump y agradeció sus esfuerzos para intentar resolver el conflicto.
Trump, en tanto, había señalado que sus enviados viajaban a Moscú con una propuesta destinada a poner fin a la guerra y destacó sus gestiones diplomáticas internacionales.
Las negociaciones entre Washington y Moscú se habían frenado en los últimos meses. La nueva ronda busca establecer condiciones que permitan volver a poner en marcha un proceso de diálogo entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania.
Por ahora, no se anunció ningún acuerdo concreto tras la reunión en el Kremlin.
*Con información de EFE y RT.
Lectura rápida
¿Quién se reunió en el Kremlin? El presidente ruso Vladímir Putin se reunió con los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.
¿Cuál fue el objetivo de la reunión? Analizar posibles caminos para destrabar las negociaciones sobre la guerra en Ucrania.
¿Qué destacó Putin durante el encuentro? Los avances militares rusos en las zonas de combate y la necesidad de abordar las “causas profundas” del conflicto.
¿A quién llevarán el mensaje los enviados estadounidenses? A Kiev, para reunirse con el presidente Volodímir Zelenski.
¿Se llegó a algún acuerdo tras la reunión? No se anunció ningún acuerdo concreto tras la reunión en el Kremlin.