FOTO: Expertos alertan sobre la necesidad de prepararse ante futuros brotes de dengue en América Latina

Buenos Aires, 6 septiembre (NA) -- El dengue no debe ser evaluado únicamente a través de los picos epidémicos, ya que los periodos de aparente calma son, precisamente, una ventana de oportunidad para reforzar la prevención, según lo expuesto por expertos en un encuentro celebrado en la ciudad colombiana de Cartagena.

En un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, esta fue una de las conclusiones más relevantes surgidas durante el foro, en el que se analizó que el dengue sigue siendo un desafío significativo para las comunidades y los sistemas de salud de América Latina.

El evento, denominado Latam Dengue Fórum, reunió a científicos, profesionales de la salud y líderes de opinión de diversos países de la región, quienes discutieron estrategias para mejorar la respuesta ante esta enfermedad.

En Argentina, la temporada 2023-2024 ha alcanzado una magnitud sin precedentes desde el inicio de los registros epidemiológicos modernos, notificándose más de 580.000 casos confirmados y 419 fallecimientos relacionados con la enfermedad.

En la región, se registraron más de 13 millones de casos y 8.400 muertes, y los expertos coincidieron en que, aunque las cifras han disminuido en 2025, esto no significa que el riesgo haya desaparecido. Por el contrario, es un momento propicio para que los países se preparen ante el siguiente brote.

Conclusiones del foro

Las discusiones del foro generaron cinco conclusiones que marcan una hoja de ruta para anticiparse y mitigar el riesgo del dengue en la región:

1- La ausencia de brotes no significa ausencia de riesgo. La naturaleza cíclica del dengue puede dar una falsa sensación de seguridad durante las caídas en los casos. Es crucial considerar que otros factores continúan generando condiciones propicias para la transmisión, como la urbanización acelerada, la movilidad de las personas, las condiciones de vivienda, las dificultades en el abastecimiento de agua y fenómenos climáticos como El Niño.

2- El perfil de las personas afectadas está cambiando. Aunque el dengue sigue afectando significativamente a niños y adolescentes, el aumento en la proporción de adultos y personas mayores implica que la enfermedad puede generar una carga creciente en poblaciones con condiciones de salud preexistentes. Esto exige adaptar la vigilancia y fortalecer el diagnóstico diferencial.

3- Ninguna medida aislada es suficiente. El control del dengue requiere una estrategia integral que conecte diversas herramientas y responda a las características epidemiológicas, sociales y territoriales de cada país. Esta estrategia debe incluir vigilancia epidemiológica, uso de información climática, control del mosquito, eliminación de criaderos, diagnóstico oportuno y educación comunitaria.

4- La innovación puede acelerar el progreso. La inteligencia artificial brinda oportunidades para analizar grandes volúmenes de información epidemiológica y detectar patrones que ayuden a anticipar riesgos. Se requiere una colaboración más estrecha entre científicos, autoridades sanitarias y comunicadores para traducir la evidencia científica en acciones efectivas.

5- La colaboración multisectorial es esencial. La lucha contra el dengue demanda la participación coordinada de gobiernos, sistemas de salud, academia, comunidades y sector privado. La efectividad de la respuesta se ve comprometida si la vigilancia, el control vectorial y la atención clínica no trabajan en conjunto.

“La respuesta frente al dengue requiere anticipación: comienza antes de que se registre un brote, mediante la preparación, la prevención y el trabajo conjunto”, afirmó la Dra. Vanesa Castellano, directora médica del Departamento Científico de la Fundación Vacunar y médica del Servicio de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, destacó: “Es fundamental articular el conocimiento científico, la evidencia generada en la región y la colaboración entre distintos sectores para implementar estrategias integrales que reduzcan el impacto de la enfermedad y protejan a las comunidades de Argentina y de toda América Latina”.