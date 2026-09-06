Últimas horas para aplicar a un evento en TechCrunch Disrupt 2026 en San Francisco

El tiempo se agota para quienes deseen ser parte de TechCrunch Disrupt 2026. Menos de 24 horas quedan para aplicar y organizar un evento lateral durante esta reconocida conferencia de tecnología que se llevará a cabo en San Francisco. Las postulaciones cierran esta noche a medianoche, hora del Pacífico.

Disrupt 2026 reunirá a miles de fundadores, inversores y líderes del sector tecnológico del 10 al 16 de octubre, y los eventos laterales ofrecen una oportunidad única para conectar con esta comunidad. Los organizadores pueden planificar desde encuentros informales hasta paneles de discusión, creando experiencias memorables para sus asistentes.

Un evento lateral aprobado permitirá:

Alcanzar a la comunidad de Disrupt y conectar a tu audiencia con fundadores, inversores y otros innovadores del ecosistema.

Extender tu presencia más allá del evento principal, organizando actividades durante toda la semana de Disrupt.

Ganar visibilidad adicional a través de la página oficial de eventos laterales, la agenda, la aplicación móvil, correos electrónicos a los asistentes y redes sociales de TechCrunch.

Ofrecer a tu comunidad un motivo adicional para asistir a Disrupt, con un descuento del 25% en las entradas.

Es importante destacar que aplicar no garantiza que el evento sea aceptado o incluido como un evento oficial de TechCrunch Disrupt.

Si deseas aprovechar esta oportunidad para expandir el alcance de tu marca, aplica ahora.

Las postulaciones cierran hoy a medianoche PT. No dejes pasar la oportunidad de colocar tu marca bajo los reflectores durante una de las conferencias tecnológicas más esperadas del año, donde más de 10,000 líderes del sector se reunirán en el Área de la Bahía. Aplica ahora ?