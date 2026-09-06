Últimas horas para aplicar a un evento en TechCrunch Disrupt 2026 en San Francisco
Los interesados tienen hasta la medianoche de hoy para postularse y organizar un evento lateral durante TechCrunch Disrupt 2026 en San Francisco. No pierdas la oportunidad de ser parte de este gran encuentro.
FOTO: TechCrunch Disrupt 2026
El tiempo se agota para quienes deseen ser parte de TechCrunch Disrupt 2026. Menos de 24 horas quedan para aplicar y organizar un evento lateral durante esta reconocida conferencia de tecnología que se llevará a cabo en San Francisco. Las postulaciones cierran esta noche a medianoche, hora del Pacífico.
Disrupt 2026 reunirá a miles de fundadores, inversores y líderes del sector tecnológico del 10 al 16 de octubre, y los eventos laterales ofrecen una oportunidad única para conectar con esta comunidad. Los organizadores pueden planificar desde encuentros informales hasta paneles de discusión, creando experiencias memorables para sus asistentes.
Un evento lateral aprobado permitirá:
Alcanzar a la comunidad de Disrupt y conectar a tu audiencia con fundadores, inversores y otros innovadores del ecosistema.
Extender tu presencia más allá del evento principal, organizando actividades durante toda la semana de Disrupt.
Ganar visibilidad adicional a través de la página oficial de eventos laterales, la agenda, la aplicación móvil, correos electrónicos a los asistentes y redes sociales de TechCrunch.
Ofrecer a tu comunidad un motivo adicional para asistir a Disrupt, con un descuento del 25% en las entradas.
Es importante destacar que aplicar no garantiza que el evento sea aceptado o incluido como un evento oficial de TechCrunch Disrupt.
Si deseas aprovechar esta oportunidad para expandir el alcance de tu marca, aplica ahora.
Las postulaciones cierran hoy a medianoche PT. No dejes pasar la oportunidad de colocar tu marca bajo los reflectores durante una de las conferencias tecnológicas más esperadas del año, donde más de 10,000 líderes del sector se reunirán en el Área de la Bahía. Aplica ahora ?
Lectura rápida
¿Qué evento se está promocionando?
TechCrunch Disrupt 2026, un evento tecnológico en San Francisco.
¿Cuál es la fecha límite para aplicar?
Las postulaciones cierran el 6 de septiembre de 2026 a medianoche, hora del Pacífico.
¿Qué tipo de eventos pueden organizarse?
Se pueden organizar desde meetups informales hasta paneles de discusión y talleres.
¿Qué beneficios tiene un evento lateral aprobado?
Visibilidad adicional, conexión con la comunidad de Disrupt y descuentos para los asistentes.
¿Dónde se puede aplicar?
En la página oficial de TechCrunch Disrupt para eventos laterales.